定年間際の先輩が同じ話を繰り返す…指摘すべき？ 定年まで我慢？ リスナーの悩みに日向坂46・河田陽菜＆山下葉留花が出した答えは？
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月31日（金）の放送は、河田陽菜の相談コーナー「まあ、がんばってください」をお届け！ リスナーの悩みに河田陽菜と山下葉留花の2人が答えました。
◆河田「“よ〜ん”作戦でいきましょう」
河田：ここからはコーナーにいきますかね？
山下：そうですね！
【まあ、がんばってください】
河田：毎日きれいな河田陽菜は、周りの目を気にして、思っていることを正直に言えなかったりしちゃいますが、このコーナーでは忖度なしで、河田陽菜が思ったことをバシッと言わせていただきます。ただ、あまり語彙力と経験値がないので、回答に困っちゃうときがあります。そのときは、「まあ、がんばってください」みたいな感じで終わらせる可能性もありますが、お許しください。
＜リスナーからのメッセージ＞
「僕の会社にいる定年間際の先輩は、同じ内容の過去の武勇伝をたびたび話してきます。その度に僕は、それを初めて聞いたかのように『そうだったんですね！』『すごいですね！』と返答しているのですが、そろそろ面倒になってきました。ここは『その話、もう何回も聞いています』と正直に言うべきでしょうか？ それとも定年まであと数ヵ月なので、我慢すべきでしょうか？」
河田：うわぁ大変。でも私は「前も聞きましたよ」って結構言っちゃうかも。なんか楽しげに言ったら許されそう。
山下：確かに。
河田：ね！「それ、そこまですごくないですよ」って（笑）。
山下：ちょっと辛辣（笑）。
河田：「そこまですごくないですよー」「何回も聞きましたよー」
山下：（語尾は）“よ〜ん”がいいんじゃないですか？
河田：「何回も聞きましたよ〜ん」
山下：めっちゃいい（笑）！ 全然嫌味がないです。
河田：じゃあ“よ〜ん”でいきましょう（笑）。
河田：でも（先輩は）あと数ヵ月で定年ということなので、その方のモチベーションを保つために初めて聞いたふりをするというのも、優しさの1つかもしれません。
山下：そうですね。
河田：きっと先輩は、リスナーさんが話を聞いてくれることがうれしくて、何回も話しちゃうと思うんです。だから……優しく言ってあげるか、我慢するかのどっちかですね。
山下：2択のまま終わった（笑）。
河田：（笑）。でも、もし言うときは“よ〜ん”作戦で優しく言ってあげてください。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20251031113000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの山下葉留花と河田陽菜
◆河田「“よ〜ん”作戦でいきましょう」
河田：ここからはコーナーにいきますかね？
山下：そうですね！
【まあ、がんばってください】
河田：毎日きれいな河田陽菜は、周りの目を気にして、思っていることを正直に言えなかったりしちゃいますが、このコーナーでは忖度なしで、河田陽菜が思ったことをバシッと言わせていただきます。ただ、あまり語彙力と経験値がないので、回答に困っちゃうときがあります。そのときは、「まあ、がんばってください」みたいな感じで終わらせる可能性もありますが、お許しください。
＜リスナーからのメッセージ＞
「僕の会社にいる定年間際の先輩は、同じ内容の過去の武勇伝をたびたび話してきます。その度に僕は、それを初めて聞いたかのように『そうだったんですね！』『すごいですね！』と返答しているのですが、そろそろ面倒になってきました。ここは『その話、もう何回も聞いています』と正直に言うべきでしょうか？ それとも定年まであと数ヵ月なので、我慢すべきでしょうか？」
河田：うわぁ大変。でも私は「前も聞きましたよ」って結構言っちゃうかも。なんか楽しげに言ったら許されそう。
山下：確かに。
河田：ね！「それ、そこまですごくないですよ」って（笑）。
山下：ちょっと辛辣（笑）。
河田：「そこまですごくないですよー」「何回も聞きましたよー」
山下：（語尾は）“よ〜ん”がいいんじゃないですか？
河田：「何回も聞きましたよ〜ん」
山下：めっちゃいい（笑）！ 全然嫌味がないです。
河田：じゃあ“よ〜ん”でいきましょう（笑）。
パーソナリティの山下葉留花
河田：でも（先輩は）あと数ヵ月で定年ということなので、その方のモチベーションを保つために初めて聞いたふりをするというのも、優しさの1つかもしれません。
山下：そうですね。
河田：きっと先輩は、リスナーさんが話を聞いてくれることがうれしくて、何回も話しちゃうと思うんです。だから……優しく言ってあげるか、我慢するかのどっちかですね。
山下：2択のまま終わった（笑）。
河田：（笑）。でも、もし言うときは“よ〜ん”作戦で優しく言ってあげてください。
パーソナリティの河田陽菜
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20251031113000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646