■これまでのあらすじ

結婚を機に彼と海外で暮らすと伝えた凜は、母の強い反対にあう。かつて母のために夢を手放した彼女にとって、その言葉は痛烈だった。叔母の励ましを受けても、幼い日に交わした「お母さんを守る」という約束が心に重く残っている。そんな凜に、彼は「もっと僕を頼って」と優しく語りかける。その温もりに支えられる凜だったが、その矢先に母から一本の電話が。弟が祖母の形見と現金を持ち出したという衝撃の知らせが届く。投資に失敗し、追い詰められた弟は、翌日までに80万円を用意しなければならなかった――。



■遡ること1年半前…姉に彼氏が!?

■高級マンションで同棲!? 弟の中で渦巻く複雑な思い1年半前、偶然通りかかった道で、弟は思いがけず姉の姿を見かけます。気になってあとをつけてみると、どうやら彼氏と同棲しているらしい…。しかも、その住まいは高級マンションでした。そりの合わない姉に恋人がいるなんて信じられない――それだけでも複雑なのに、優雅な暮らしぶりを目の当たりにし、弟の胸にはどうしようもないイライラが込み上げてくるのでした。(福々ちえ)