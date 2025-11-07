お料理好きが大集合！みんなに食べてもらいたいイチ推しレシピ5選

クックパッドアンバサダーのリアルミーティングの様子をご紹介

クックパッドでは、9月に「クックパッドアンバサダー2025」のみなさんをお招きして、自慢のレシピをその場で調理して披露するイベント「クックパッドアンバサダー リアルミーティング」を開催しました。

クックパッドアンバサダーとは？

レシピ投稿などの活動を通して、クックパッドと一緒に「料理の楽しさ」を発信してくれるユーザーのみなさんが「クックパッドアンバサダー」です。今回は2025年にこの活動をしてくださっている方にご参加いただきました。

当日はクックパッドオフィスのキッチンで、実際に料理を作っていただきました。

料理の合間には、アンバサダーさん同士の交流タイムも。和気あいあいと作業を進めている姿が印象的でした。

テーブルに並ぶおいしそうな料理たちを囲んでの試食タイムも盛り上がりました！

工夫が光る！アンバサダー自慢のレシピ

では、リアルミーティングでアンバサダーさんが実際に作ったレシピをご紹介します。どれもアンバサダーさんが編み出した「おいしく仕上げるための工夫」がこもった自信作のレシピ。気になった料理は、ぜひ実際に作ってみてくださいね。

▼焦げ目がウマい！味付けは塩こしょうだけの野菜マリネサラダ

スピード調理が得意なmojさんが作ってくれたのは、焼いて和えるだけの簡単マリネ。野菜のうまみがしっかり感じられるのに、味付けは塩とこしょうだけというから驚き！食材にこんがり焦げ目をつけることが、うまみを引き出すポイントです。

▼家族も太鼓判◎シャキシャキ歯ごたえの「キャベツのペペロンチーノ」

モモとミルキィ☆さんは、キャベツのペペロンチーノを作ってくれました。直前にご自宅で作って、家族に太鼓判を押してもらってからアンバサダーミーティングに臨んだそう。シャキシャキ歯ごたえのキャベツがにんにくの風味でたっぷり食べられる素敵なレシピです。

▼絶品タレで箸が止まらない「包丁なし回鍋肉」

お子さんや、職場にいるアルバイト世代の声をレシピに生かしているという料理人のmakopapaさん。この回鍋肉は、豚こま切れ肉とカット野菜を使うから、包丁とまな板なしで作れるという驚きのレシピ。子どもも食べやすいのに本格的な味わいのタレはmakopapaさんオリジナル！アンバサダーミーティングで好評だった「絡みタレ」をレシピ化してくれたものです。

▼目からウロコ！世界一カンタンな「ハイブリットワンパン天津飯」

手間は少なく、ボリュームはたっぷり！のかさましアイデア料理が得意なよっちさん。おいしいけれど手間のかかる「天津飯」の手間だけを引き算したレシピは、卵をあんかけ状にしてご飯にかけるという独自スタイルで、他のアンバサダーさんもびっくりしていました。フライパンひとつで簡単に作れるから、時間のない時でも作りやすいレシピです。

▼すだちの香りがアクセント。おしゃれなデリ風「鮭のマリネ」

フランス生活で培ったセンスで、簡単なのにおしゃれに仕上がるレシピを多数生み出しているマユミリオンさん。この日は、鮭とまいたけ、れんこんを使ったデリ風マリネを作ってくれました。材料を香ばしく焼いたら、すだちが爽やかに香るマリネ液につけこむだけ。秋のおいしさを手軽にたっぷり楽しめる一品です。

個性豊かな料理を楽しめました！

それぞれのアンバサダーの個性が光るレシピが集まった今回のリアルミーティング。スピード重視のレシピ、目からウロコのアイディアレシピ、親子で一緒に楽しめる本格レシピなど、どれも日々の料理に取り入れたくなるものばかりでした。

実際に作りながら調理のコツを聞いたり、完成した料理を囲んで試食したりと、和気あいあいとした雰囲気で、料理の楽しさを改めて実感できるイベントとなりました。





クックパッドアンバサダーのみなさん、これからも素敵なレシピと料理の楽しさを発信していってください！