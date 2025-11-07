ＮＹ市場 この後のイベント

21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想　0.33%　前回　0.23%（前月比)
予想　3.53%　前回　3.76%（前年比)

ナーゲル独連銀総裁、ジェファーソンFRB副議長、独連銀主催「Euro20+」討論会出席（質疑応答あり）

22:30
カナダ雇用統計（10月）
予想　-2.0万人　前回　6.04万人（雇用者数・前月比)
予想　7.2%　前回　7.1%（失業率)

ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融犯罪詐欺に関する会議出席
エルダーソンECB理事、独連銀主催「Euro20+」講演

8日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）
予想　54.1　前回　53.6

0:15　
ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明

1:00　
米NY連銀インフレ期待（10月）

5:00　
ミランFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）


※予定は変更されることがあります。