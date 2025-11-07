ＮＹ市場 この後のイベント
ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想 0.33% 前回 0.23%（前月比)
予想 3.53% 前回 3.76%（前年比)
ナーゲル独連銀総裁、ジェファーソンFRB副議長、独連銀主催「Euro20+」討論会出席（質疑応答あり）
22:30
カナダ雇用統計（10月）
予想 -2.0万人 前回 6.04万人（雇用者数・前月比)
予想 7.2% 前回 7.1%（失業率)
ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融犯罪詐欺に関する会議出席
エルダーソンECB理事、独連銀主催「Euro20+」講演
8日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）
予想 54.1 前回 53.6
0:15
ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明
1:00
米NY連銀インフレ期待（10月）
5:00
ミランFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
