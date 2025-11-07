お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史、町田和樹が７日、都内でマンガ家・樫本学ヴさんとのコラボＰＯＰ ＵＰイベント「エバース×樫本学ヴ展」（東京・渋谷モディ、７日〜１１日）初日取材会を行った。

取材会では、佐々木が遅刻。佐々木不在のままスタートした。

町田は登壇するなり「すみません。相方がまだ来ていないみたいで。もう少しお待ちください。先生もすみません！ ……誰に謝ればいいですか？」と謝罪。イレギュラーの船出となった同イベントに報道陣からも笑いが。

２組の出会いは、樫本さんが「神保町よしもと漫才劇場」でエバースの漫才を見たことがきっかけ。ファンになった樫本さんがＳＮＳに２人のイラストを投稿したところ、大きな話題を呼んだ。

当時について町田は「お忙しいのに、なんでそんなことしてくれんのって、めっちゃうれしかったですよ！本当にありがたかったです」と振り返った。

その後、エバース初の全国ツアー「それでも、ワインドアップ」のビジュアルポスターを樫本さんが担当し、今回のポップアップ展の開催となった。

現在もエバースの大ファンで、ポスターにもエバース愛を爆発させた小ネタをちりばめている樫本さん。そんな樫本さんはエバースの魅力について、「僕はマンガ家なので（エバースの）物語が見えてくるんですよ。売れない時期にお二人で（同じ家に）住んでいたというのが、まずエモくて！そこからどんどん売れていくストーリーがたまらない」と熱弁。

取材会中には、樫本先生から似顔絵のサプライズプレゼントが渡され、町田は「うれしいっす。ありがとうございます！」と大喜び。

同展では、２万字ロングインタビューが掲載されているムック本やステッカー、アクリルキーホルダー、Ｔシャツなどグッズが盛りだくさん。イラストのキャンバス画も受注販売される。グッズについて町田は「全国ツアーを回ったときは、佐々木のタオルと僕のタオルで（売り上げが）だいぶ違うみたいな話があったんですよ。佐々木の地元・宮城で数を稼がれたんで、“東京だったら俺もちゃんと売れるよ”というところを見せたい」と意気込みを語った。

エバースは今年で結成１０周年。その想いを問われた町田は「同期もいなくなってきましたし、１０年続けるのもなかなか……。しかも僕らＮＳＣ（吉本興業の養成所）から同じコンビでやってきたんですよ。食えるまで７年ぐらいかかりましたけど、耐えてよかったっす…マジで耐えてよかった。まだ優勝してないですけど、Ｍ―１グランプリも決勝に行けて、続けていてよかったなって。あぶねって。ここからなんですけどね。とりあえず１０年という区切りで、ぎりぎり間に合ったみたいな。売れてるとは言えないですが、なんとかメシ食えてる。ここから上がり続けたいです」と振り返った。

終盤に佐々木が到着。「すみませんでした！」と謝罪しつつ、一昨日福岡からの最終便で東京に戻り、ほぼ寝ずに朝の情報番組『ラヴィット！』（ＴＢＳ系）に出演、その後も仕事や、Ｍ―１の３回戦、さらに深夜のラジオ出演と多忙なスケジュールだったと経緯を説明。「今日、７時３０分に起きるはずだったんですけど、目が覚めたら８時５０分で、そのままタクシーに乗ってきました。あの…すっごい寝坊しました！」と話した。

最後に、佐々木はイベントついて「子どもの頃から読んでいたマンガの作者である樫本先生に協力していただいた、というか…。ほぼ樫本先生にやってもらったと言っても過言ではないポップアップ展です。僕らの１０年間が詰まっているので、ぜひ見に来てください！」とＰＲした。