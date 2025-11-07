ドル高・円安先行も値動き続かず、週末控えて調整色強い ドル円１５３円付近＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、ドル高や円安が先行したが、取引中盤にかけては値動きが反転している。ドル円は東京市場で153円台割れから153円台半ばへと上昇。ロンドン序盤は高止まりしていたが、足元では153円トビ台へと反落している。クロス円も上昇一服。ユーロ円は177円台乗せまで買われるも、再び176円台へと反落。ポンド円は上値が重く、201円台前半から200円台後半に押し戻されている。ドルは買い一服。ユーロドルは1.15台前半から1.15台後半へと反発している。ポンドドルは1.31台割れまで下落したあと、1.31台を回復する動き。ユーロ対ポンドでは、前日と反対にユーロ買いが優勢になっている。欧州株や米株先物は小高く推移していたが、足元ではマイナス圏に沈んでいる。週末を控えていることもあり、全般的に調整ムードが広がっているようだ。



ドル円は153円付近での取引。東京朝方の152.82付近を安値に買われ、ロンドン朝方には高値を153.54付近まで伸ばした。米債利回り上昇に反応していた。ロンドン序盤は高止まり状態となったが、中盤にかけては米債利回りが低下し、売りに押されている。ただ、153円台はかろうじて維持している。



ユーロドルは1.15台半ばでの取引。東京市場で1.1550付近を高値に軟調に推移した。ロンドン朝方に1.1530付近に安値を広げた。その後は上昇に転じると高値を1.1560付近へと伸ばしている。ユーロ円は東京午前の176.51付近を安値に買われ、ロンドン序盤には高値を177.19付近に伸ばした。ただ、足元では上げ一服となり、一時177円台を割り込んだ。対ポンドではユーロ買いが優勢。昨日の値動きに調整が入っている。



ポンドドルは1.31台前半での取引。東京朝方の1.3142付近を高値に軟調に推移している。ロンドン序盤には安値を1.3095近辺に広げた。その後は下げ一服も1.3110台までにとどまっている。ポンド円は振幅。東京昼過ぎの200.71付近を安値にロンドン序盤には201.39近辺まで高値を伸ばした。その後は再び売られて200円台後半へ押し戻されている。ユーロポンドは0.8785付近を安値に0.8816付近に高値を伸ばしている。米中銀イベントを通過し、前日の値動きに調整が入る格好となっている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

