６日深夜放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に、モデルでタレントの滝沢眞規子（４７）が出演。夫でファッションブランド「ＮＥＩＧＨＢＯＲＨＯＯＤ（ネイバーフッド）」のオーナー兼デザイナー・滝沢伸介さん（５８）との出会いや夫婦生活について語った。

２０１０年に専業主婦から読者モデルとしてファッション誌「ＶＥＲＹ」に登場し、後に専属モデルとなりカリスマ的存在となった滝沢。番組では「女性があこがれる女性“タキマキ”の人生哲学」として、滝沢にインタビュー。

２２歳で結婚し、夫婦生活２５年目。現在全員が留学中の３人の子どもを育てるママ。夫との生活について「男性と女性でいるってすごく大事なことだと思う」と話し、「すてきだと思ったら、『すてきだね、今日もかっこいい』って言うし、自分がやってほしいことをまず自分がやる」という。

元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄の「この人と結婚してよかったと思う瞬間ってありますか？」

の問いには、「私、毎日思うんですよ。起きた時から寝るまでステキなんです」と返答。これには、タレントのいとうあさこが思わず「言いてぇ〜」と叫んだ。

続けて「だからベタベタするとか全然ないんですけど、夫の心の強さみたいなもの、あと、上品さとかをすてきだなと思う」と話した。

そんな伸介氏との出会いは、大学生時代にアルバイトをしていた原宿のカフェ。「そこのお客さんでした。友だちになることもなく（アルバイトを）やめちゃったんですが、数か月後、道歩いてたらばったり会って…そこからです」と明かした。