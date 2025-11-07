双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムで育児にまつわる絵日記を投稿しています。

【写真を見る】【 中川翔子 】双子育児絵日記「泣かずに寝る時間のびてえらい」「すやすやねる おひなまき」





翔子さんは「日々成長双子」と題して、「髪フサフサお兄さん」「弟くんベッカムヘア部分が2つに」など、顔つきが確かになってくる双子の様子を描写。「夜中はおとなしくミルクのんだら」「泣かずに寝る時間のびてえらい」「抱っこ大好きが加速してるねっ」と、まさに「日々」成長している様子を伝えています。









さらに翔子さんは「すやすやねる おひなまきレシピ」と題して、赤ちゃんを四角い布で包んであげるやり方を図解。「手は胸の前 脚はM字になるように」と、まさにお腹の中にいたときのような姿勢をとらせて包むようで、隅に猫が「おにぎりニャー」と言うイラストまで添えています。









フォロワーからは「いつもイラスト見ながら参考にさせて頂いてます」「写真やイラストで記録するって大切」「自宅で子育て始まりましたがお互い無理せず楽しみましょうね」など、エールが交換されています。

