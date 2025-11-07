3年に1度の現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭2025は、あさって（9日）閉幕します。最後の週末は、駆け込みで訪れる人たちの混雑が予想されています。

【写真を見る】【瀬戸内国際芸術祭2025】9日閉幕 最後の週末は駆け込みで訪れる人たちで混雑する予想【香川】

会場となっている6つの島へとつながる高松港です。けさ（7日）も、目当ての便を待つ人の列ができました。にぎわう一方、予定通りの行程で鑑賞できないという人も。

（兵庫から）

「多すぎて回れなかったところもありました」

（東京から）

「スケジュールを組みながら美術館のチケットをウェブで予約していますが、チケットが取れなくなっているところもあるので、また来ようと思っています」

9日の閉幕まで混雑する予想 希望する船に乗れない可能性も

心震わす作品の数々もいよいよ見納めです。あす（8日）、あさって（9日）は駆け込みで訪れる人が特に多いと予想されています。最も懸念されるのが、豊島と直島です。

事務局によりますと、ほとんどの作品で長い待ち時間が発生し、希望する船に乗れない可能性が高いということです。そのほかの会場も、これまで以上の混雑が見込まれています。

（瀬戸内国際芸術祭 実行委員会事務局 今瀧哲之さん）

「駆け込みの需要はあるかなと。非常に混んでいるというアナウンスがある場所は避けてもらい、（空いている）行ったことがない会場に行ってもらえたら」

事務局では、ホームページでリアルタイムの混雑情報を発信していて、分散化への協力を呼びかけています。