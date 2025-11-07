おかやまマラソンは11月9日に本番を迎えます。イブニングニュースでは注目のランナーをシリーズでお伝えしています。今回は、フルマラソン参加の女性では最高齢の79歳で視覚に障害があるランナーです。強い思いを胸にエントリーしています。

【写真を見る】【おかやまマラソン本番へ】フルマラソン参加最高齢ランナー 視覚障害のある79歳の女性はなぜ走り続けるのか【岡山】

見えているうちに死ねたらどんなに楽だろう

（久保瞳さん）

「足の裏で地面を感じてね。風を感じて、やっぱり風って気持ちいいですよね。走っている実感が湧くんですよね」

伴走者とともに軽快なリズムで走ります。岡山市に暮らす79歳の久保瞳さんです。

（久保瞳さん）

「ちょっと待って、いまどこを走ってるん？橋は右？左？」

久保さんは網膜色素変性症という目の難病を患っています。徐々に視力を失う病気で、現在は目の端に明るさを感じる程度だといいます。

（久保瞳さん）

「普通に見えていて、途中で見えなくなって。50歳までには失明すると言われたときにはもうショックでしたしね。見えているうちに死ねたらどんなに楽だろうと思っていました」

久保さんは23歳で結婚し、2人の子どもを授かりました。

しかし33歳のとき、目に違和感を覚え40代でほぼ視力を失いました。一時は生きる気力も湧かなかったといいます。そんな久保さんの心を動かしたのが、60歳で出会ったマラソン。

これまでに、国内外のフルマラソンに約30回挑んできました。

（久保瞳さん）

「今は生きがいですね。マラソンの大会に出たいというのも含めて、そのためにそれに照準を合わせてコツコツと練習している。一つ一つの大会がやっぱり幸せですね」

完走できなかったら意味がないです

そんな久保さんにとって、地元で開かれるおかやまマラソンは特別な存在です。今年は特に強い思いで挑みます。

（久保瞳さん）

「おかやまマラソンは、これだけ練習して完走できなかったら限界だなということで、今年最後になるかもわからんという覚悟で練習している」

おかやまマラソンには、けがで出場できなかった一昨年を除き、第一回大会から出場し続けてきました。しかし、去年の大会は苦い経験となりました。マラソン人生で、初めて完走できなかったのです。けがの影響で十分な練習が積めていませんでした。

（久保瞳さん）

「いままでずっとゴールできていたから、完走できなかったら意味がないです。自分の中ではきょうの精一杯で走らせていただいたんですが、残念でしたね。もう一回来年練習し直して、もう一回チャレンジはしてみたいと思います」

見えない私が生きていることが だれかの励みに

（ランニングマシーンの音）

「ダッダッダッダッダッ」

あの日以降、久保さんはよりハードな練習を日々、重ねています。伴走者がいない日には、自宅でマシーンを使ったランニング。

更にスクワットや、体幹トレーニング、腕立て伏せは30回もこなします。

（久保瞳さん）

「去年引っかかったのがネックになってね。なんぼ練習しても何か自分で満足できてないというんですかね。是が非でも完走したいという気持ちがありますから」

（記者）

「久保さんの体力大丈夫ですか？」

（伴走者）

「まだまだこれから何周もしよういうとるんじゃから。もうやめてって（笑）」

（記者）「もう3往復してますけど」

（久保瞳さん）

「このくらいではフルマラソン走れないでしょう。こんなんで弱音をはいていたら」

去年突破できなかった31.5キロ地点の関門近く、「岡南大橋」を何度も何度も往復します。

（久保瞳さん）

「久保さんの元気が励ましが私の元気になるって言ってくださったら、見えない私が生きていることが、だれかの励みになってくれたらと思う。人生なんとかなりますし、捨てたものじゃないですよ」

久保さんが踏み出す一歩一歩は、決して諦めない力強さを私たちに教えてくれます。今月（11月）9日、久保さんは強い覚悟を胸におかやまマラソンのスタートラインに立ちます。