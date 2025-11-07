11月7日(金)放送 ゲスト：芳根京子・中島ひとみ・中島佑気ジョセフ・草野満代・羽鳥慎一・神田愛花・吉澤閑也・松田元太・松倉海斗
【放送日時】
11月7日(金)よる7時00分から8時54分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／陣内智則・朝日奈央・ガンバレルーヤ
【ゲスト】
チームカラダWEEK／芳根京子・中島ひとみ（陸上 女子100ｍハードル）・中島佑気ジョセフ（陸上 男子400ｍ）
チームキャスター／草野満代・羽鳥慎一・神田愛花
チームTravis Japan／吉澤閑也・松田元太・松倉海斗
※チーム名 五十音順
【番組内容】
秋の4チーム対抗！脳力フル回転！秋の知育バトル2時間SP！！
日本トップアスリート＆キャスター軍団＆アイドルが
カラダと脳を使ったゲームで遊びまくる！
豪華総勢14人！脳力ゲームを制覇するのは、一体どのチーム!?
■「337拍子リレー」
4人で337拍子のリズムに合わせてお題の言葉を順番に応援！
337拍子を3回繰り返すことできたら、リズムが早くなり難度もアップ…！
バナナ・松茸・チワワ・ジンナイトモノリ・銀杏をみんなで応援したら…
■新企画！「声の正体は誰？有名人吹き替え劇場」
有名人がある映像を吹き替え！
映像を見て、吹き替えをしている有名人は誰なのか？当てていこう！
一度は絶対に聞いたことのある声の主を当てることはできるのか！？
■新企画！「コインつかみ取りチャレンジ」
ゲームマスター二宮が自在に操るのは、ニノさんコイン。
ニノとの会話中に、上から落ちてくるコインを空中でキャッチせよ！
コインが落ちるタイミングはニノ次第。
ニノとの駆け引きに勝てるのか！？
■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 秋の自由すぎ研究！」
現実ではあり得ないけど…もしもこんなことが起こったらどうなるの!?
ワクワクする夢の世界を、様々なジャンルの専門家たちの知識を結集させて
空想上の答えを導き出すニノさん的SFクイズ！
【今回の研究】
月まではしごで登る時間 VS 沖縄からブラジルまで穴を掘る時間…どちらが早いのか？
■新企画！「文字もじクルーズ」
お題となる漢字の世界に入り込め！
何の漢字の中に入り込んだのかを当てるゲーム！
文字のCG世界を移動するにはエアロバイクを漕がないと進むことができない！
カラダと脳を使って答えを導き出せ！
■「ひらがな作文ポーカー」
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは、一体誰！？
豪華2時間SP、お楽しみに！