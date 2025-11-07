SKY-HI新曲「Success is」のライブ映像公開！日本武道館2DAYS公演を含む全国ツアーも開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HIが、新曲「Success is」を11月7日に配信リリース。同楽曲のライブ映像も公開した。

■“Success”の本質を静かに提示する楽曲

「Success is」は、2025年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Success Is The Best Revenge』に向けたシングルの第6弾で、Ryosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎えて制作。

今のSKY-HIを形作る2000年代ヒップホップのテイストを色濃く溶け込ませた、ピアノとストリングスが織りなす温かなミディアムテンポのサウンドのなかで、自分自身にとっての成功とは何かを描き出している。

過去の痛みや葛藤を通し、自分自身を裏切らず誠実に生き、愛し、誰かを思いやる強さについて歌う本作は、ラッパー、プロデューサー、経営者として多面的に活動するSKY-HIが自らの人生を通して見出した“Success”の本質を静かに提示する。

今回公開されたライブ映像は、先日開催された『BMSG FES’25』で「Success is」を初披露した際のもの。ぜひチェックしてみよう。

さらに、楽曲の名前を冠した全国ホールツアー『SKY-HI TOUR 2026 -Success is-』、およびツアーファイナルとなる東京・日本武道館での2DAYS公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』の開催が決定した。

全国ツアーは約2年ぶり、日本武道館単独公演は2017年以来、約9年ぶりとなる。

現在、SKY-HIオフィシャルファンクラビう「FLYERS」会員とB-Town「Architect」会員を対象にしたチケット最速先行受付が開始されている。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2025.11.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Success is」

■ライブ情報

SKY-HI TOUR 2026 -Success is-

[2026年]

05/04（月・祝）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

05/11（月）大阪・フェニーチェ堺 大ホール

05/12（火）大阪・フェニーチェ堺 大ホール

05/25（月）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

05/27（水）宮城・仙台サンプラザホール

05/30（土）福岡・福岡サンパレス

05/31（日）広島・広島上野学園ホール

SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-

06/17（水）[東京・日本武道館

06/18（木）東京・日本武道館

