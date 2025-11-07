脚本・演出 私オム 今江大地ら出演舞台 act ACE presents #01 舞台『君に似合う花言葉』11月6日にCBGKシブゲキ!!で開幕／上演は11月10日(月)まで
act ACE presents #01 舞台『君に似合う花言葉』が11月6日（木）から東京・CBGKシブゲキ!!で開幕した。上演は11月10日(月)まで。
本作は新しく立ち上がった演劇企画 act ACEの第一弾公演。
バイク事故を起こした主人公が三途の川に辿り着くところから物語が始まっていく。
脚本・演出は私オム。
出演は今江大地、工藤大夢、眞嶋秀斗、戸塚世那、安里勇哉（TOKYO 流星群）、細貝圭、津村知与支（モダンスイマーズ）。
日替わりゲストとして、ウエンツ瑛士、あべこうじ、前川優希が出演する。
本作が11月6日（木）に、東京・CBGKシブゲキ!!で開幕した。
STORY
二人乗りしていたバイクで事故を起こした至田隆。
トラックに撥ねられてスローモーションで見えた世界で、後部座席に同乗していた従兄弟を見たのが今世の最後の景色。
目覚めるとそこは三途の川だった――。
三途の川の管理人を名乗る人物がいう。
「生前の行いによって三途の川の渡り方が決まる。
初七日が終わるまでここで、極楽に行けると期待しながら待っていて」
そこにはコックや消防士、画家、スーツを着た男、スウェット姿の人々がいて、皆汚れていて着ている服もボロボロで個性的な格好をしている。
皆、花の名前で呼び合いそこで何かを待っている……。
知らない方がいい死後の世界と、知りたかった想いの話。
「死の直前、あいつは俺にありがとうと言った」
上演は11月10日(月)まで。
詳細は公式サイトで。
（文：エントレ編集部）
【脚本・演出】私オム
【出演】今江大地／工藤大夢 眞嶋秀斗 戸塚世那／
安里勇哉（TOKYO流星群）細貝圭／津村知与支（モダンスイマーズ）
【日替わりゲスト】
・11月7日(金)18:00公演：ウエンツ瑛士
・11月9日(日)13:00/17:00公演：あべこうじ
・11月10日(月)14:00公演：前川優希
※6日(木)・8日(土)の日替わりゲストは後日発表いたします。
2025年11月6日(木)～11月10日(月)／CBGKシブゲキ!!
https://actace.jp/butaikimihana/