Image: 湯木進悟

もっと早くほしかった！

Windows 10がサポート終了を迎え、今後は重要なセキュリティ更新以外のアップデートは、すべてWindows 11ユーザーのためだけに提供されることとなりました。このタイミングで、今月初めて配布される月例更新プログラム。どうやら大きなアップデートが含まれるようですよ。

「更新してシャットダウン」の問題解消

毎月第2火曜日に「パッチチューズデー」として提供されている月例更新。今月は、すでに先月28日以降にプレビューリリースされてきた、KB5067036のオプション更新が含まれることが目玉となりそうです。

Image: 湯木進悟

実は多くのWindows 10ならびにWindows 11ユーザーから、長年指摘されてきた不具合が、ついに今回のオプション更新で解消されます。これまでWindows Updateで更新プログラムをインストールすると、再起動が必要なときに「更新してシャットダウン」の選択肢が表示されていました。でも、実際のところはシャットダウンしないという現象が生じていたんですよね。

再起動をかけ、更新がインストールされる時間って、まったく読めません。更新が進行中と表示されたまま、トンでもなく時間がかかることも少なくないため、寝る前に「更新してシャットダウン」を選んで離席というパターンを好む人もいるはず。ところが、翌朝起きると、なぜかPCは再起動してオンになっていたという現象です。ノートPCの場合、勝手にシャットダウンせずバッテリーが減りまくっていた、なんて苦情もあり、ユーザーによっては大きな問題となっていました…。

Windows 10との決別がカギに？

KB5067036のオプション更新は、Windows 11のバージョン25H2とバージョン24H2に向けたプレビューリリース。Windows Updateの「更新してシャットダウン」にまつわる不具合は、Windows 10ユーザーにも幅広く影響してきました。しかしながら、たとえESU（拡張セキュリティ更新）のプログラムに登録していても、非セキュリティ更新なので、Windows 10では利用不可となります。

Image: 湯木進悟

Windows 11でのKB5067036ダウンロードは、かなり重く感じられます。1ケタ台の5〜6％のダウンロードあるいは99%ダウンロードが進行したところで、数分ほど止まっているように思えることも。それだけ大きな更新プログラムでもあるのでしょうか？ インストール完了後は繰り返しの再起動も求められます。

Windows Latestによると、どうやらWindows Updateのサービススタックや、Windowsの高速スタートアップなどが、これまで「更新してシャットダウン」を選択してもシャットダウンしない原因となっていた模様。とはいえ、結局のところ、Microsoft（マイクロソフト）が明確な説明をしていないため、真相は定かではありません。

ただしWindows 10のユーザーでも長年困っていた問題なだけに、なぜサポート終了のタイミングで？ もしやWindows 11に向けてのみ機能更新を提供する時代へ本格的に移行するのを待って、不具合解消に動けたのでしょうか？ そうだとすると、Windows 10では解消しづらい原因があり、Windows 11でだけ直せる事象でもあったのか、勘ぐりたくもなってきますね。

実は新機能も満載！

なお、プレビューリリースのKB5067036には、インストール後にタスクマネージャーが異常な動作をする不具合も一部で報告されたりしています。やはり「更新してシャットダウン」の問題解決は、一筋縄ではいかない高難易度なのでしょうか？

Image: SquaredTech

ちなみにKB5067036のインストールを完了しても、すぐ効果を実感できるわけではありません。SquaredTechは、段階的なロールアウトで提供される多くの新機能を紹介。たとえば、スタートメニューがカテゴリごとに見やすく表示されるようになったり、スマートフォンとの連携が強化されています。右下などに表示されるタスクバーのバッテリーアイコンは、残量に応じてカラーが変わり、一目で％表示を確認できるようになりました。

実際には11月11日の月例更新で正式提供される運びになると考えられ、いろんな新機能はその後段階的にインストール済みのユーザーへ届けられる流れとなるでしょう。マイナーアップデートではあるものの、早く更新の成果を実感できるようになってほしいですね。

Source: Windows Latest、SquaredTech