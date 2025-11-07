2025年11月4日（火）から17日（月）までの14日間、『セブン‐イレブン』にて、ご当地食材やなじみのある地域メニューを各地区で発売する『地域フェア』が開催され、北海道内では、豊かな恵みと生産者への応援の気持ちが詰まった6商品が販売されています。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『こだわりおむすび サーモンバター醤油』は、岩内町で養殖された『北海道岩内サーモン』を使用し、道民に馴染みのあるバター醤油味で仕上げられたおむすびです。

【商品詳細】

こだわりおむすび サーモンバター醤油

価格：248円（税込267.84円）

発売日：2025年11月4日（火）～

販売エリア：北海道

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

北見市産の椎茸を使用した『香ばし炒めの野菜あんかけチャーハン』は、野菜の香ばしさと食感が特長。あんは醤油ベースに鶏ガラと北見市産椎茸を合わせた旨味のある味わいで、あんの美味しさを引き立たせるシンプルな玉子チャーハンとの相性が抜群です。

【商品詳細】

香ばし炒めの野菜あんかけチャーハン

価格：598円（税込645.84円）

発売日：2025年11月4日（火）～

販売エリア：北海道

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『函館塩ラーメン風わかめスープ』は、函館塩ラーメンで定番な具材のわかめや、なるとなどの具材が入ったスープです。スープの決め手となる出汁には、函館真昆布を使用し、風味豊かに仕上げられています。

【商品詳細】

函館塩ラーメン風わかめスープ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：2025年11月4日（火）～

販売エリア：北海道

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

甘さと濃い味わいが特長の和寒町産かぼちゃを使用した『和寒町産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ』は、クリームチーズを練りこんだ和寒町産かぼちゃにホイップクリームとナッツを盛り付けスイーツ風に。

【商品詳細】

和寒町産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：2025年11月4日（火）～

販売エリア：北海道

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『北海道産牛乳使用 ミルクスフレサンド』は、北海道産牛乳を使用した、くちどけの良いしっとり食感のスフレ生地に、ミルクのコクが感じられるホイップクリームをサンドしたワンハンドで食べやすいスイーツです。

【商品詳細】

北海道産牛乳使用 ミルクスフレサンド

価格：210円（税込226.80円）

発売日：2025年11月4日（火）～

販売エリア：北海道

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『北海道産牛乳使用 ミルククロワッサン』は、北海道産牛乳を使用したクロワッサンでホイップクリームを挟んだスイーツとしても楽しめる菓子パンです。ホイップクリームにも北海道産牛乳を配合し、濃厚なミルク感を味わえる仕立てとなっています。

【商品詳細】

北海道産牛乳使用 ミルククロワッサン

価格：238円（税込257.04円）

発売日：2025年11月4日（火）～

販売エリア：北海道

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了又は諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

雄大な大地が育んだ甘く濃厚な『和寒町産かぼちゃ』や、旨みたっぷりの『北見市産椎茸』、そして北の海がもたらす『北海道岩内サーモン』や『函館産真昆布』など、生産者の想いが詰まった自慢の食材がふんだんに使用された、北海道ならではの味わいが大集合！

北海道の持続可能な原料調達にも貢献する取り組みにもなっているそうです。

期間限定なので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道限定メニュー登場！】道内各地の優良な食材を使用した6商品を新発売！遠くのグルメも地元のグルメも堪能できる「うまいもの決定戦」を11月4日（火）から同時開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

