飼い主さんがDIYをしていると、様子を見に来たり甘えにきたり…。自由気ままな猫さんたちと飼い主さんの微笑ましい姿が反響を呼んでいます！

話題となった投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「可愛すぎて無理♡」「凄い！猫も人も楽しく暮らせる感じの空間で素敵です」「愛されていますね！」といったコメントが寄せられました。

【動画：６匹の愛猫のためにDIYをした結果→かわるがわる様子を見に来て…あまりにも『素敵な光景』】

作業の前に

YouTubeチャンネル『ネコがくる Life in Atami』に投稿されたのは、海の見える古民家で暮らす猫さんたちとボブさん・ナナさんご夫婦のある休日の様子。

この日もボブさんは、猫さんたちのために2つのDIYをするそうです。

スケッチやメモをかいて作業前の準備をしていると、ボブさんの手が好きなウニくんから、可愛すぎるスリスリ攻撃を受けたそう。

DIY1つ目は、そんなウニくん・タラくん兄弟用の小窓を寝室の扉に作ることだといいます。

甘えるおどやんくん

タラくんに身体の寸法を測らせてもらったボブさんが別部屋で作業をしていると、扉前におどやんくんの姿が。こちらに来たいのか愛らしい声をあげるおどやんくんに見守られながら、五角形の小窓付き扉を見事完成させたそうです。

気持ち良さそうに二度寝中の兄弟には後で試してもらうことにして、続いてDIY2つ目の猫トイレ横の壁へ。思いきって大きな窓を作り、隣のパティオ(中庭)ともっと自由に行き来ができるようにするそうです。しかし作業をする前に、かまってほしそうなおどやんくんを愛でることに。

気になる！

その後、ボブさんが作業を進めていると、入れ替わり立ち替わりで猫さんたちがやってきたそう。その中には起きたウニくんとタラくんの姿もあり、早速小窓を使いこなしていたといいます。みんな興味津々な様子がなんとも微笑ましいです！

そしてついに、切断に少し苦労したという壁を取ることに成功すると、おどやんくんが顔をひょっこり。どんな窓になるのか、おどやんくんも楽しみなようですね。

投稿には「可愛い猫ちゃん達に癒されました！」「ボブさんのリフォームでどんどんステキで面白いお家になりますね！ネコちゃんたちが喜びそう！！」「ボブさんとおどやんのラブラブ絡みが大好きです」「ボブさんの家創りは毎回感動します、にゃんズも幸せですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ネコがくる Life in Atami』では、のびのびと暮らす猫さんたちとご夫婦の素敵な日々の様子が投稿されています。一級建築士のボブさんによる様々なDIYも観ることができますよ。

