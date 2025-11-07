超特急、初ドキュメンタリー映画は「最高の作品」 ユーキが次回作タイトル提案でメンバー総ツッコミ【超特急 The Movie RE:VE】
【モデルプレス＝2025/11/07】メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が11月7日、ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』公開初日舞台挨拶に登壇。映画化に対する心境や、今後の抱負を明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
本作は、2025年6月から8月に行われた超特急史上最大規模のアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」の裏側に密着。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。
本作について、リーダーのリョウガは「映画というものにお堅いイメージがあったので、僕たちみたいなふざけたグループがどうやって映画化するんだろうっていう風に最初は思っていたんですけれども、こんなにも最高の作品になるんだっていう風に驚いたのを覚えてます」とにっこり。シューヤは「改めて僕たちが映画になるっていうことですごく嬉しかった」と喜び、地元でも上映されていることから「有名人になったなっていう気分」と笑顔を見せた。
マサヒロは「本当に純粋に映画が決定した時は嬉しかったんですけど、ついに俺が映画に出る時が来たかと。時代が追いついたな」と自信満々にコメント。メンバーが爆笑する中、タクヤは「今のしっかり記事にしてください（笑）！」といい、カイも「“マサヒロついに映画デビュー”と（笑）！」と報道陣に呼びかけていた。
タカシは「こうやって映画という形で僕たち超特急のライブが観られるっていうのは、なかなかライブに乗車ができないっていう方々にとっても良いきっかけになるんじゃないかなって思いますし、この応援上映だったりとか、8号車の皆さんにとっても最大限楽しめるような環境を、こうやって映画館を通して提供していただけるっていうのもすごく嬉しいです」としみじみ。「超特急のライブをいち早く観ていただきたいなという気持ちでいっぱいですね。すごく嬉しいです！」と喜びの思いを語った。
また、今後の抱負を聞かれると、ユーキは「『超特急 The Movie RE:VE』じゃないですか、これ。『超特急 The Movie 夢の駅まで…』というのをやってほしいですね」と早くも次回作のタイトルを提案。メンバーから「早いな（笑）」「“超特急”だね」とツッコミが飛んでいた。（modelpress編集部）
