市立小統廃合の方針を決定した相模原市教育委員会定例会＝７日、市役所

相模原市立小学校の再編を巡り、市教育委員会は７日、定例会を開き、同市緑区城山地区の湘南小学校（同区小倉）を２０２７年３月末に閉校し、同４月に広田小（同区広田）と統合する方針を決めた。市立小の統廃合は政令指定都市に移行した１０年以降で５例目（予定を含む）となる。

旧城山町域と重なる同地区には市立小が４校（川尻、広田、広陵、湘南小）あり、このうち広陵、湘南小がいずれも６学級の「過小規模校」。特に湘南小の児童数は市立小で最も少ない１５人で、同地区では湘南小を中心とする学校再編の議論が進められてきた。

市教委によると、湘南小は統合先の広田小と約４・８キロ離れており、登下校のスクールバスを運行する見通し。地区内では川尻小（１８学級）が近いが、児童数の規模がなじみやすい広田小（１２学級）を希望する保護者らからの意見を踏まえて統合先が決まった。

城山地区を巡っては、２３年５月に保護者や地域住民らでつくる検討協議会が発足し、アンケートなども踏まえて今年１０月に市教委に報告書を提出。同日の市教委定例会で報告に基づく方針が議案として提出され、可決された。

市立小で今後閉校が決定しているのは、来年３月のもえぎ台小（同市南区新磯野）、２７年３月の並木小（同市中央区並木）。