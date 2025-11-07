お弁当民、集合ーーーーッッ！【3COINS】木目調がおしゃれ♡「新作アイテム」

木目調のデザインがおしゃれなお弁当関連グッズが【3COINS（スリーコインズ）】に新登場。温かみやナチュラルさが映えるアイテムが、ランチタイムの気分をきっと上げてくれるはず。素朴な雰囲気も相まって、職場でも気兼ねなく使えそうです。今回は1段タイプのランチボックス & 小さめサイズのボトルといった「新作アイテム」をご紹介します。

電子レンジにも使える！「木目風ランチボックス1段：560ml」

淡いベージュカラー基調とした、蓋の木目が映えるおしゃれなランチボックス。ささっとランチを済ませたい時や、洗い物の手間を省きたい時に便利な1段タイプです。ボックス自体は深さがある分、ご飯やおかずをたっぷり敷き詰めるのも可能のよう。公式サイトによれば「電子レンジ対応（※本体のみ）」している使い勝手の良さもうかがえます。お値段は\330（税込）。

深みのある色合いの「木目風ステンレスボトル：350ml」

深みのある大人なブラウンカラーに、蓋の木目調を合わせたおしゃれなステンレスボトル。公式サイトによると「保温・保冷力に優れ」と、オールシーズン使える便利さがあります。ボトルの容量は350mlと少なめですが、同じシリーズの500mlサイズに比べて高さがなく、荷物がかさばらずに持ち歩けそうです。お値段は\880（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino