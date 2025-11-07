グランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕。女子ショートプログラム（SP）では3年連続出場の青木祐奈（MFアカデミー）が56.72点の9位発進となった。優雅な演技で魅了したが、ジャンプにミスが出た。演技後の取材には「思い描いていたのとかけ離れた演技。凄く悔しいし、心が折れている」と本音を口にした。

ワインレッドの衣装で登場。スピン全てでレベル4を獲得するなど、さすがのスケーティングを見せたが、ジャンプでミスが出た。演技後は悔しさをにじませ、囲み取材で「自分の中で許しがたいミス。絶望、みたいな感じ」「今日は本当に10点ぐらいの演技」と肩を落とした。

「ちょっと練習でやらないようなステップアウトだったので、まだ自分の中で分析がしきれていない。（ジャンプは）『あっ』という感覚はあったんですけど、そこから修正することができなかった」

昨季はこの大会で3位。GPシリーズで初めて表彰台に上がった。フリーで巻き返しを図る。「自分の中で整理できていないが、とにかくジャンプで焦ってしまった部分がよくない面で出てしまった。そこを明日までに修正できれば」と前を向いた。



（THE ANSWER編集部）