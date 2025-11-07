家の中で動物は飼わないと言っていた旦那さんのその後の姿が注目を集めています。話題の投稿は5000件以上の「いいね！」を獲得し「ふふ…旦那様もすっかりnnnに目をつけられてしまいましたね…」「猫使いじゃなくて、もはや人間使いの猫様達ですよね」「そう言う人に限ってメロメロになっちゃうんですよね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『猫は1番ありえない』と言っていた旦那→２年後…】

「猫は無理」な夫の2年後

Threadsアカウント「marimo」に投稿されたのは、旦那さんと猫たちの姿。実は、投稿者さんの旦那さんはかつて「家の中で動物を飼うのは無理。特に猫はありえない」と語っていたそうです。しかし、その2年後、家の中で猫ちゃんや犬さんに囲まれおやつをあげている姿が。可愛い猫ちゃんたちが旦那さんを猫沼に誘い込んだに違いありません！

投稿者さんも、以前は「猫は2匹まで」と決めていたようです。ところが、保護された子猫を迎えることになり、猫ちゃんが3匹となったのだそう。投稿者さん家族を猫沼に導いた猫ちゃんたちでした。

猫沼にハマる様子に納得の声

猫の可愛さにハマった旦那さんを見たThreadsユーザーたちからは「猫さんの魅力にどっぷりですな」「嫌いだった人ほど猫沼にハマりますよね」「猫は人間を手なづけるのが上手いのだ」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「marimo」では、投稿者さんのおうちの動物たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「marimo」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。