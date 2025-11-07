Aぇ! group・佐野晶哉、上映会後に家族とお忍びで食事会 ばあばからの「100点のコメント」明かす
Aぇ! groupの佐野晶哉、上白石萌歌、柿澤勇人、山本高広、Awesome City Club（主題歌） 、高橋渉監督が7日、都内で開催されたアニメ映画『トリツカレ男』公開初日舞台挨拶に登壇。佐野は大阪で開催された本作の上映会の後にお忍びで家族と食事したこと、そして祖母からもらった「100点のコメント」を明かした。
【写真】深紅のドレスで登場した上白石萌歌が美しい！
本作は、夢中になると他のことが目に入らなくなるジュゼッペ（声：佐野）が、一目惚れした少女・ペチカ（声：上白石）の心配事を密かに解決していく姿を感動的に描く。佐野は「嬉しいですね。公開初日から、いろんなところから『作品面白かったよ』っていう声が届いてて。やっと皆さんに届けることができて本当に幸せです」とコメント。
また、自身の家族が大阪で開催された上映会を訪れていたことに触れて「ショッピングモールの7階の映画館で上映してて、終わったら家族とそのまま6階で合流して、6階でご飯を食べてて。皆さん僕のグッズを持ってくれていたり、『トリツカレ』のチラシとか持っている人の中で、一ばれもせずにご飯を食べれて」と明かした。
そして、祖母から「まあちゃんの今まで知らなかったいろんな魅力を知ることができて、さらにまあちゃんにトリツカレたわよ」という言葉をもらったことを紹介して「100点のコメントを、ばあばからもらったので。この作品、間違いなかったんだなと自負しております」と笑顔を見せていた。
一方の上白石は、本イベントの前に行った舞台挨拶を九州で暮らす両親が見ていたことを紹介して「さっきも『すごく涙が出た』って、早速メッセージをくれたりして、すごく嬉しいですね」と報告。
また「今日は気候がすごく良くないですか。私さっきお散歩したんですけど、今日だけ春みたいな温かい日差しと、そういう良い気候で。この作品の温かさが世界に浸透しているんだなって」と笑顔を見せると、佐野は「散歩？朝6時から一緒にいますよね？」「いつそんな時間があったんですか」と質問。本作のPRのため、佐野と共に朝からテレビに生出演していた上白石は、舞台挨拶の前に散歩をしたと振り返り、佐野は「優雅ですね。爆睡してました」と明かして会場を沸かせていた。
※高橋渉監督の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】深紅のドレスで登場した上白石萌歌が美しい！
本作は、夢中になると他のことが目に入らなくなるジュゼッペ（声：佐野）が、一目惚れした少女・ペチカ（声：上白石）の心配事を密かに解決していく姿を感動的に描く。佐野は「嬉しいですね。公開初日から、いろんなところから『作品面白かったよ』っていう声が届いてて。やっと皆さんに届けることができて本当に幸せです」とコメント。
そして、祖母から「まあちゃんの今まで知らなかったいろんな魅力を知ることができて、さらにまあちゃんにトリツカレたわよ」という言葉をもらったことを紹介して「100点のコメントを、ばあばからもらったので。この作品、間違いなかったんだなと自負しております」と笑顔を見せていた。
一方の上白石は、本イベントの前に行った舞台挨拶を九州で暮らす両親が見ていたことを紹介して「さっきも『すごく涙が出た』って、早速メッセージをくれたりして、すごく嬉しいですね」と報告。
また「今日は気候がすごく良くないですか。私さっきお散歩したんですけど、今日だけ春みたいな温かい日差しと、そういう良い気候で。この作品の温かさが世界に浸透しているんだなって」と笑顔を見せると、佐野は「散歩？朝6時から一緒にいますよね？」「いつそんな時間があったんですか」と質問。本作のPRのため、佐野と共に朝からテレビに生出演していた上白石は、舞台挨拶の前に散歩をしたと振り返り、佐野は「優雅ですね。爆睡してました」と明かして会場を沸かせていた。
※高橋渉監督の「高」は「はしごだか」が正式表記