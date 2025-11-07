¤Î¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬Àä»¿¡Ö¤Î¤ó·º»ö¡Á¡×¡Ö¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¤¬¡¢7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£CM»£±Æ¤«¤é·º»öÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥³¡¼¥È¤È¥¹¡¼¥Ä¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤ó·º»ö¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë
¡¡¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRocket Now¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡Ë¡×¤Î¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾½ÅË¤È¤È¤â¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤Á¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤·º»ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å¤«¤é¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ë»Ñ¤ÏËÜÅö¤Î·º»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î·º»ö»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Î¤ó·º»ö¡Á¡×¡Ö°Õ³°¤È¡¢²áµî¤ÎÉü½²¤ËÇ³¤¨¤Æ¤ë·Ï·º»ö¾Ð¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Î¤ó
1993Ç¯7·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£µÜÆ£´±¶åÏº¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢Å·Ìî¥¢¥¤ò±é¤¸¡¢ÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Û¥Ã¥È¥í¡¼¥É¡Ù¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯6·î28Æü¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPURSUE¡×¤ò¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGwGw¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£10·î31Æü¤Ë¤Ï½Ð±éºî¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Î¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷non_kamo_ne¡Ë
