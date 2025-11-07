【ディズニープラスで配信される韓国ドラマ一覧】韓国TVINGと提携で『トッケビ』『ミセン -未生-』『キム秘書はいったい、なぜ？』など約50作品
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、韓国の大手エンターテインメント企業CJ ENM傘下の動画配信サービス「TVING（ティービング）」と、複数年にわたるコンテンツパートナーシップを締結したと発表した。これにより、ディズニープラスで順次配信となる韓国ドラマ約50作品を紹介する。
【画像】第1弾として配信される韓国ドラマは…キム・ユジョン×キム・ヨンデ『親愛なるX』
配信ラインアップには、CJ ENMが手がけた名作ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』などに加え、TVINGオリジナル作品が多数含まれる。ディズニープラスでは、今回の提携にあわせて「TVINGおすすめ韓国ドラマ」特集を新設。韓国コンテンツの特集ページ「TVINGコレクション」も新たに開設する。
第1弾として、ロマンス・スリラー『親愛なるX』（主演：キム・ユジョン、キム・ヨンデ、キム・ドフン）が6日より日本独占で見放題配信されている。
【配信予定 韓国ドラマ一覧】
■11月5日（水）配信
この恋は初めてだから 〜Because This is My First Life
ブラック〜恋する死神〜
自白
恋愛操作団：シラノ
トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜
ナイショの恋していいですか!?
ホグの愛
大丈夫、愛だ
THE K2〜キミだけを守りたい〜
青い海の伝説
ライブ〜君こそが生きる理由〜
記憶〜愛する人へ〜
ミセン -未生-
君を憶えてる
恋のスケッチ〜応答せよ1988〜
応答せよ1994
応答せよ1997
TEN
TEN シーズン2
トップスター・ユベク〜同居人はオレ様男子〜
■11月12日（水）配信
魔女の恋愛
風船ガム
エマージェンシーカップル
ああ、私の幽霊さま
刑務所のルールブック
ピョン・ヒョクの恋
第3病院
謗法〜運命を変える方法〜
明日、キミと
キム秘書はいったい、なぜ？
■11月19日（水）配信
ヴァンパイア検事
ヴァンパイア検事2〜残された赤い記憶〜
となりの美男＜イケメン＞
ナイン〜9回の時間旅行〜
バッドガイズ〜悪い奴ら〜
ハベクの新婦
マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜
ラブ・セラピー〜A POEM A DAY〜
元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜
秘密の森〜深い闇の向こうに〜
■11月26日（水）配信
ウォッチャー不正捜査官たちの真実
カノジョは嘘を愛しすぎてる
シグナル
トラップ 〜最も残酷な愛〜
ボイス 〜112の奇跡〜
ボイス2 〜112の奇跡〜
また!?オ・ヘヨン 〜僕が愛した未来（ジカン）〜
知ってるワイフ
ロマンスが必要3
恋はチーズ・イン・ザ・トラップ
※予定が変更になる場合あり
