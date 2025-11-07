&TEAM・TAKI、初冠レギュラーラジオ放送スタート “サプライズ”な一幕も
9人組グローバルグループ・&TEAMのTAKIの初冠レギュラー番組となるMBSラジオ『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』（毎週土曜 後8：30〜後9：00）が、あす8日から放送される。
【ライブ写真】それぞれの魅力放ったソロステージ！&TEAMのソロ写真
単独パーソナリティーを務めるTAKIは、神奈川県出身の20歳。『&AUDITION - The Howling -』で、&TEAMのメンバーに選ばれ、キレのあるダンスや表現力でパフォーマンスをけん引し、明るいキャラクターでグループのムードメーカーとしても人気を集めている。
同番組では、TAKIがDJ、コーナー進行、ゲストとのトークなどラジオのさまざまな企画にチャレンジする。初回放送ではリスナーから寄せられたメールを紹介しながら、「TAKIってこんな人やねん」がわかる自己紹介に挑戦。SNSなどで度々その腕前を披露している「料理」にハマったきっかけや実は苦手なことなども告白する。
ある“サプライズ”にびっくりする一幕もある。
