松任谷由実、新世代アーティストとの交友関係 米津玄師＆YOASOBI＆imaseら
歌手の松任谷由実が9日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演。新世代アーティストとの交友関係が明かされる。
【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは53年にわたり第一線で活躍し続けるJ-POP界のスーパースター、“ユーミン”こと松任谷由実。1972年、18歳で“荒井由実”としてデビューし、独自のポップスを確立し幾度となく社会現象級のヒット作を生み出してきた。
番組では、「恋人がサンタクロース」や「春よ、来い」、ジブリ作品への楽曲提供など、名曲にまつわる知られざるエピソードが続々。さらに米津玄師やあいみょんら新世代アーティストと交流を深め、YOASOBIやimaseとコラボするユーミンの華麗な交友関係が明かされる。
そして語る、“引き際”についての率直な思い…。昭和、平成、令和へと時代を超えて、人々に愛される音楽を紡ぎ続けるJ-POPの女王・松任谷。そのカリスマあふれる人となりとチャーミングな素顔が垣間見える貴重なインタビューとなっている。
■出演者
【MC】林修、大政絢
【スタジオゲスト】いとうあさこ、木嶋真優、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、澤部佑(ハライチ)、中島健人、田村淳
【VTR出演】松任谷由実
