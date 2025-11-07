『ロシデレ』2期の新ビジュアル解禁で夏服初公開 物語紹介「夏の空気でアーリャと政近の距離は急接近！？」
テレビアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』（ロシデレ）第2期（2026年放送）のティザービジュアル、イントロダクションが公開された。
【画像】夏服が可愛い！アーリャさん5人 公開された『ロシデレ』新ソロビジュアル
本日11月7日のメインヒロイン・アーリャの誕生日を記念して公開された特番『アーリャ生誕祭2025生徒会SP』にて、海辺のアーリャが描かれたティザービジュアル第2弾が解禁。
そして、久世政近・アーリャ・周防有希・マーシャ・君嶋綾乃の5名のキャラクタービジュアルとSeason2イントロダクションも公開。夏服のキャラクターたちが初お披露目となった。アーリャと政近は夏休み中に一緒に勉強をしたり、生徒会メンバーで海辺の別荘へ合宿に行ったり…夏の空気で二人の距離は急接近？していく。
同作は、主人公の久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けていたが、時々ボソッとロシア語で彼にデレていた。政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルで、気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様を描いたラブコメディー。
【イントロダクション】
生徒会長を目指すアーリャと、そんな彼女をサポートすると決めた政近。
沙也加との学生議会や有希と競った生徒会役員あいさつを経て、
二人は夏休み中にも会うことを約束する。
一緒に勉強をしたり、生徒会メンバーで海辺の別荘へ合宿に行ったり、
夏の空気でアーリャと政近の距離は急接近！？
そんな中、マーシャはある想いを秘めていて。
さらに複雑に絡み合う恋愛模様の行方は？
胸キュンラブコメディ、待望のSeason 2開幕!!
【画像】夏服が可愛い！アーリャさん5人 公開された『ロシデレ』新ソロビジュアル
本日11月7日のメインヒロイン・アーリャの誕生日を記念して公開された特番『アーリャ生誕祭2025生徒会SP』にて、海辺のアーリャが描かれたティザービジュアル第2弾が解禁。
そして、久世政近・アーリャ・周防有希・マーシャ・君嶋綾乃の5名のキャラクタービジュアルとSeason2イントロダクションも公開。夏服のキャラクターたちが初お披露目となった。アーリャと政近は夏休み中に一緒に勉強をしたり、生徒会メンバーで海辺の別荘へ合宿に行ったり…夏の空気で二人の距離は急接近？していく。
【イントロダクション】
生徒会長を目指すアーリャと、そんな彼女をサポートすると決めた政近。
沙也加との学生議会や有希と競った生徒会役員あいさつを経て、
二人は夏休み中にも会うことを約束する。
一緒に勉強をしたり、生徒会メンバーで海辺の別荘へ合宿に行ったり、
夏の空気でアーリャと政近の距離は急接近！？
そんな中、マーシャはある想いを秘めていて。
さらに複雑に絡み合う恋愛模様の行方は？
胸キュンラブコメディ、待望のSeason 2開幕!!