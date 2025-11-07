全国高校サッカー選手権、県大会の決勝が８日、行われます。



7年ぶりの優勝を目指す「都市大塩尻」と2連覇を狙う「上田西」との戦い、夢の全国への切符をつかむのは果たして、どちらのチームになるのでしょうか。



【都市大練習前】

7年ぶり「6度目」の全国大会出場を目指す、「都市大塩尻」。



堅い守りと多彩な攻撃で準決勝では市立長野を相手にセットプレーから2得点。





2年ぶりに決勝の舞台に勝ち上がってきました。新井翔キャプテン「優勝っていうものをしっかり自分たちの手でつかんで夢の全国大会に出たいと思います」「うれし涙を流そう」をテーマに夏の県総体2連覇を果たした今年のチーム。勝ち上がるごとにチームワークも磨き上げてきました。しかし、チームの10番で攻撃の中心だった多田井選手が累積警告のため決勝には出場できず。それでもチームはエースのために全国大会出場を誓います。新井キャプテン「多田井が出られないのはチームとしても苦しい部分ではあるんですけどただ都市大は多田井だけで戦ってきたわけじゃないので多田井以外にも頼りになる選手はいっぱいいるので多田井のためにもチーム全員で戦ってしっかり勝ちたいと思います」増田琉星選手「多田井君の気持ちは強いので絶対全国行ってまた多田井君が全国で活躍できるようにしていきたいと考えています」【上田西】一方、学校初の「2年連続・4回目」の全国大会出場を目指す上田西。持ち前のハードワークによる「全員守備・全員攻撃」で、準決勝では松本第一を4得点で破り決勝進出を決めました。石川副キャプテン「まず県大会優勝して全国が本番だと思っているので全国に向けての県大会なのでしっかり勝ち切りたいです」今大会ひときわ活躍を見せているのがフォワードの平松優樹選手。ここまで7得点を挙げ準決勝では前半だけでハットトリックを達成しています。平松選手「結果は残せているので良いと思うんですけど優勝しないとチームとして結果を残したことにはならないのでそれが一番だと思っているチームのためになりたい」実は今のポジションを本格的にやり始めてわずか2か月ほどという平松選手。試合を追うごとに成長を感じています。平松選手「もう優勝というところまで来ていてチームとしても優勝しか考えていませんし自分の得点でチームを勝たせられたらというのが一番」県内66チームの頂点に立つのはどちらのチームか。全国大会の切符をかけた戦いは「８日午後1時30分」から、テレビ信州で実況生中継でお伝えします。