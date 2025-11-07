■フィギュアスケートNHK杯（7日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、世界選手権3連覇中で日本女子のエース・坂本花織（25、シスメックス）が今季ベストの77.05点をマークし、首位スタートを切った。

坂本はグランプリシリーズ第1戦のフランス大会では、中井亜美（17、TOKIOインカラミ）との接戦も2位。グランプリファイナル（12月、名古屋）進出をかけ、負けられない一戦に臨んだ。この日、最終滑走の坂本は、冒頭の3回転ルッツを鮮やかに着氷させると、ダブルアクセル（2回転半）もダイナミックに決めた。後半は3回転フリップー3回転トウループの連続ジャンプも余裕を持って着氷。終盤までスピードをキープし、流れのあるステップで会場を沸かせた。

日本勢は青木祐奈（23、MFアカデミー）はジャンプのミスが響き、56.72点の9位。

今季限りで現役引退を表明している樋口新葉（24、ノエビア）もジャンプで精彩を欠き、53.15点の10位。GPシリーズ今季初戦に挑んだ樋口だが、3回転ジャンプが2回転になり、後半も連続ジャンプを組み込めず得点を伸ばせなかった。

SP2位はカザフスタンのソフィア・サモデルキナ（18）で、67.75点と首位坂本とは10点近い点差となった。韓国のユ・ヨン（21）が67.66点の3位で明日のフリースケーティング（FS）に臨む。

【女子シングルSP結果】

1位）坂本花織 77.05点

2位）ソフィア・サモデルキナ 67.75点

3位）ユ・ヨン 67.66点

・・・・・・・・・・・・・・・

9位）青木祐奈 56.72点

10位）樋口新葉 53.15点