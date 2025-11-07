ギャル曽根、ごはんのお供はもちろん麺類にも！【カルディ】万能ラー油を絶賛「美味しい！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【KALDI】カルディ10月のオススメ商品！爆買い19品！』という動画をアップ。動画では、コーヒー豆・輸入食品店『カルディコーヒーファーム』で購入したさまざまな商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが美味しさに驚いた、万能調味料をピックアップ♪

ギャル曽根さんが「美味しそうだよね」と期待感たっぷりに開封したのは、こちらの商品！

◼︎梅にんにく辣油

カルディ / 梅にんにく辣油 赤唐辛子 120g 税込537円（公式サイトより）

梅の酸味に鰹出汁がきいた食べるラー油風のごはんのお供。梅肉にシャキシャキ食感のにんにくが混ぜ込まれており、少し辛い味付けが食欲をそそりそう♪

麺類のトッピングや料理の具材にも幅広く使用できるのが嬉しいポイント。

◼︎ごはんのお供はもちろん麺類にも！

ギャル曽根さんは、「何に合わせたらいいんだろうね？」と話しつつ、まず白米の上に乗せて食べると、「美味しい！」と絶賛。

そして「水餃子とかにかけたら美味しそう」「ちょうどいい梅の爽やかさもあって。にんにくのシャキシャキ感と辛さ」「うどんとかに混ぜても美味しそう」と、用途を提案！

また、試食したスタッフさんも「衝撃的に美味しい」と驚き、「なんでもいけるね」「お肉食べたい、これで」とコメントしていました♪

