今なら“1億1500万ポンド”の移籍金も納得 攻撃力まで上がってきたチェルシーMFカイセドはプレミア最高クラスのセントラルMFになった
2023年夏にブライトンから1億1500万ポンドの移籍金でチェルシーに加わったMFモイセス・カイセドには、さすがに移籍金が高すぎるのではとの声もあった。
しかし今となっては、妥当な移籍金だったのかもしれない。情報サイト『Transfermarkt』はカイセドがプレミアリーグでも1、2を争うセントラルMFになったと絶賛する。
当初は守備専門のMFといったイメージだったが、チェルシーでは攻撃面の能力が伸びている。今季はすでにプレミアで3ゴール1アシスト、チャンピオンズリーグでも1ゴールを記録していて、強烈なミドルシュートもカイセドの武器になってきた。
24歳とまだまだ若いことも魅力で、チェルシーとは2031年までの長期契約を結んでいる。将来性を含め、カイセドの獲得は大正解だったと言えそうだ。
A goal worthy of a #PL Goal of the Month nomination!pic.twitter.com/k7Zfw0OoRs— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2025