2023年夏にブライトンから1億1500万ポンドの移籍金でチェルシーに加わったMFモイセス・カイセドには、さすがに移籍金が高すぎるのではとの声もあった。



しかし今となっては、妥当な移籍金だったのかもしれない。情報サイト『Transfermarkt』はカイセドがプレミアリーグでも1、2を争うセントラルMFになったと絶賛する。



当初は守備専門のMFといったイメージだったが、チェルシーでは攻撃面の能力が伸びている。今季はすでにプレミアで3ゴール1アシスト、チャンピオンズリーグでも1ゴールを記録していて、強烈なミドルシュートもカイセドの武器になってきた。





A goal worthy of a #PL Goal of the Month nomination!pic.twitter.com/k7Zfw0OoRs — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2025

今季はここまで1試合平均0.41点に関与していて、これはブライトン時代を含めて最高の数字だ。何よりシュート意識が高まっており、今季はリーグですでに10本のシュートを記録している。昨季38試合に出場して20本だったことを考えると、今季のシュート数は印象的だ。24歳とまだまだ若いことも魅力で、チェルシーとは2031年までの長期契約を結んでいる。将来性を含め、カイセドの獲得は大正解だったと言えそうだ。