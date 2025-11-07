チャンピオンズリーグ・リーグフェーズで4試合戦い、1ゴール14失点で4連敗。オランダの名門アヤックスは最悪なスタートを切ってしまった。



ここまでの戦いを振り返ると、インテルに0-2、マルセイユには0-4、チェルシーには1-5、そして今節はガラタサライに0-3で敗れており、結果も内容も最悪だ。現在はリーグフェーズ最下位に沈んでいて、オランダメディアは一斉にアヤックス批判を展開している。





『De Volkskrant』は「アヤックスはCLの日程をただ消化しているだけ。非公式ながら敗退は決まったようなもので、世間もアヤックスに見切りをつけている」とバッサリ。『Het Parool』は「アヤックスはハイティンガ（監督）と2年契約を結んだが、この契約を全うすることはないだろう。彼は自分の能力を過信しすぎているようだが、CLでは1ゴール14失点と低迷している」と指揮官ヨン・ハイティンガの手腕を批判したが、その直後にハイティンガの解任が決定。ここまでの成績を見れば仕方がない判断か。『De Telegraaf 』は「CL4試合で勝ち点0、得失点差は−13。最下位のアヤックスは欧州の笑い者だ」と指摘。アヤックスには今夏ボルシアMGから日本代表DF板倉滉が加わっているが、板倉も期待されたほどのパフォーマンスは見せられていない。今回のガラタサライ戦では板倉に出番がなく、板倉にとっても屈辱的なCLの戦いになっていることだろう。ここからの巻き返しは現実的ではなく、CLではまだベンフィカ、カラバフ、ビジャレアル、オリンピアコスとの戦いを残している。ベンフィカやビジャレアルは難敵となり、これ以上の崩壊は許されない。