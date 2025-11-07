¥¸¥ã¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ì»×¤¤½Ð¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡ÖÈà¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁ´¤¯°ã¤¦»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤òÁ°¤Ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëMF¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¤Ï¸ÅÁã¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2016Ç¯²Æ¤«¤é2023Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¥¸¥ã¥«¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»297»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢23¥´¡¼¥ë29¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥«¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ2019Ç¯¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¡£ÆÃ¤Ë½éÆü¤Î½ÐÍè»ö¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï·úÊª¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Á´°÷¤ò¤³¤ÎÉô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¸«¤¨¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¡Ù¤È¡£¤½¤³¤ÇÁ´°÷¤¬°Ø»Ò¤ò¼è¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢Èà¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ØËèÆü¤³¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤Í¡×
¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¤¡¢½éÆü¤«¤é¤â¤¦¤³¤ó¤Ê´ð½à¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä½àÈ÷±¿Æ°¡¢Ä´À°¡¢²óÉü¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ä´ð½à¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò½¸¤á¤¿¡£Èà¤ÈÆ¯¤¯¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁ´¤¯°ã¤¦»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬½éÆü¤Ë»Ä¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥«¡£¤Þ¤¿Åö»þÆ±Áª¼ê¤Ï°ÜÀÒ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê»ÄÎ±¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¡Ö2019Ç¯¤Ë¥ß¥±¥ë¤¬Íè¤¿»þ¡¢Èà¤Ï»ä¤ò´°Á´¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²Æ¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥«¡£¾º³ÊÁÈ¤Ê¤¬¤é¸½ºß4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÅÁãÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥¸¥ã¥«¤À¤¬¡¢²¸»Õ¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÁ°¤Ë¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£