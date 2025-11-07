5人組バンド「LACCO TOWER」の公式サイトが7日に更新され、キーボードの真一ジェットが自動車運転中に単独事故を起こし、集中治療室で治療を受けていることを報告した。当面は活動を休止し、治療に専念する。

バンドの公式サイトで「この度、LACCO TOWERおよび松川ジェットのKey.真一ジェットが、11月6日（木）夜に自家用車を運転中、単独事故を起こし、現在集中治療室にて治療を受けております。幸いにも命に別状はございませんが、引き続き経過を慎重に見守る必要がある状況です」と報告した。

そのため、真一ジェットは当面の間、療養に専念するとし、「今後予定されているLACCO TOWERおよび松川ジェットのライブやイベントにつきましては、真一ジェットを除くメンバーで予定通り実施いたします」と伝えた。

「公演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。メンバー・スタッフ一同、真一ジェットの一日も早い回復を願っております。回復状況について進展がありましたら、今後、HPなどで発表させていただきます」と呼びかけた