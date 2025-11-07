◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本女王の坂本花織（シスメックス）は７７・０５点で首位。ＧＰシリーズ第１戦フランス大会２位だった坂本は今大会優勝ならファイナル（１２月、名古屋）進出が決まる中、好発進を切った。

ＳＰ「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」を演じ、冒頭の３回転ルッツを着氷。続くダブルアクセルも降りて、後半の３回転フリップ―トウループの連続ジャンプも着氷した。演技後は左拳を強く握り、満面の笑顔を浮かべ、大歓声に応えた。

２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンのＧＰシリーズ。ファイナルが五輪代表選考において重要な位置づけとなる中、坂本は２戦目を迎えている。自身にとっては、五輪３大会連続出場を目指す現役ラストシーズン。大会２連覇でのファイナル進出に向け、勝負のフリー（８日）に挑む。

◆坂本のコメントは以下の通り。

―坂本さんらしい笑顔がこぼれた。

「現地入りしてからだいぶ緊張感がある中で公式練習を重ねて、そのおかげで今日もなかなかの緊張具合だったけど、自分らしい落ち着いた演技ができました」

―地元関西で開催

「大阪でのＮＨＫ杯が意外と初めてで、身近な人たちに国際試合を間近で見てもらえるという貴重なチャンスだったので、そこでいい演技ができたのでホッとしています」

―ジャンプは全て加点

「今日は割と全部、割と安心できました」

―演技構成点は３項目いずれも９点台。

「え、本当ですか？めちゃくちゃうれしいです。フランスではまだ８点台があったので、全部要素９点台乗せられたのは成長かなと思います」

―最後のＮＨＫ杯のフリーへ。

「明日もしっかり集中して自分らしい滑りができたら、おのずと結果もついてくると思うので、しっかり最後まで集中途切れずに頑張りたいと思っています」