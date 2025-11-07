なぜ直らない？｢私に配慮して！｣が止まらない理由｜みんな私に配慮して【ママリ】

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。主人公の高畑キリコさんは、結婚4年目にして妊活歴も4年。思うようにいかない日々の中で心の余裕を失い、周囲への期待やいら立ちが募っていきます。少しずつ関係がすれ違い、ついには夫婦関係にも亀裂が入ります。『みんな私に配慮して』最終話をごらんください。

大志くんが言葉を発しないことで、周りから｢療育や受診｣を勧められることもあったようですが、それを全て断っているキリコさん。今度は「私の息子に配慮しなさい!」になったようですね。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

気分を悪くして帰ってきたキリコさん。今まで会うことが無かったのになぜ会ってしまったのかと苛立ちを隠せません。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

あいこちゃんは子どもを連れてそそくさといなくなったようです。キリコさんを見る目が、まるで化け物を見ているかのような目だったそう。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

大志くんの言葉が遅いことに対して療育などを進められているようですが、キリコさんは断固反対の姿勢。大志君はゆっくり自分のペースで成長していると主張しています。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

大志くんに障害があるような扱いをするなんて配慮が無さすぎるし無神経だと思っているキリコさん。キリコさんは相変わらず配慮のない世界が大嫌いです。

©mochidosukoi

配慮してほしい気持ちは分かりますが、あまりにも度が過ぎると周りとの関係が悪くなってしまい離れていってしまいますよね。キリコさんが信用している人で、彼女に寄り添って気づかせてあげられる人がいたら良いのですが…。

