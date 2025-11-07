¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¿··¿¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¤¬¡ÖÁö¤ëÃßÅÅÃÓ¡×¤Ë¡ª ¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¡ÖÈ¯ÅÅ½ê¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï¡ª Á°ÅÄ·úÀß¤È¥¿¥Ã¥°
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÈÁ°ÅÄ·úÀß¡¢°Û¿§¤Î¥¿¥Ã¥°¡ª ¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤ÈÁ°ÅÄ·úÀß¹©¶È¤Ï2025Ç¯11·î6Æü¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¶¦Æ±¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸³¤Ï2025Ç¯12·î¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢Á°ÅÄ·úÀß¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÁõ»ÜÀß¡ÖICIÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥É¡×¤È¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤ÊÅÅÎÏÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢ÃßÅÅÃÓ¡¢¤½¤·¤ÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È·úÀß²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢É¬Á³¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¼«Á³ºÒ³²¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ë¤â¼Ò²ñµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎBCP¡ÊBusiness Continuity Plan¡¦»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ËÂÐ±þ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡ÊCN¡ËÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ÊºÆ¥¨¥Í¡Ë¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°ÅÄ·úÀß¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸³¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡ÖICIÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×Æâ¤ÎÂÎ°é´Û¤¬¡¢¼è¼ê»Ô¤È¤ÎËÉºÒ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê»ÔÌ±¤ÎÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÄäÅÅ»þ¤Ë¤âÅÅÎÏ¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÎÉüµì³èÆ°¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ø±¿¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë°ÜÆ°¼°¤ÎÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÅÅÆ°²½¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹©¾ì¤äÊªÎ®¡¢ÈÎÇäÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È³èÆ°Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤âµÞ¤¬¤ì¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¥¨¥Í¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÒ³²¤Ë¶¯¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿°ÜÆ°²ÄÇ½¤ÊÅÅ¸»¤òµá¤á¤ëÁ°ÅÄ·úÀß¤È¡¢¼«¼Ò¤Ç¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¤¤¥À¥¤¥Ï¥Ä¡£Î¾¼Ò¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬°ìÃ×¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¶¦Æ±¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î¡Öµ¡Æ°ÎÏ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏÊÑ´¹´ï¡ÖSPH¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤ÈÂçÍÆÎÌ¤ÎÃßÅÅÃÓ¡Ê172kWh¡Ë¤ò¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¸£°ú²ÄÇ½¤Ê20¥Õ¥£¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½¸Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ÈïºÒÃÏ¤äÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ø¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤È±¿¤Ó¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿ÅÅÎÏÌÖ¤ò¿×Â®¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖBEV¾¦ÍÑ·Ú¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥º¥¡¢¥È¥è¥¿¤Î3¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¥¹¥º¥¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬»ý¤Ä¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡ÖÅÅÆ°²½µ»½Ñ¡×¤òÍ»¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë²è¤Ë¤ÏCommercial Japan Partnership Technologies³ô¼°²ñ¼Ò¤â»²²è¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ëÍ¢Á÷¤ËºÇÅ¬¤Ê»ÅÍÍ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤·¤¿¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·Ú¥Ð¥óEV¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÃßÅÅÃÓ¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£Ê¿¾ï»þ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃßÅÅÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¤äÊ£¿ô¤Î·úÊª¤Î´Ö¤ÇÅÅÎÏ¤ò±¿¤Ö¡ÖÅÅÎÏ¤Î±¿¤Ó²°¡×¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖSPH¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÅÄÃæ±û¸¦µæ½ê¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½¤ÊÅÅÎÏÊÑ´¹´ï¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÃßÅÅÃÓ¡¢BEV¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¾Î®¡×¤ÇÆ°¤¯µ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅµ¤¤ò¡Ö¸òÎ®¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë²ó¿ô¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾Íè¤Î¸òÎ®¼çÂÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤òÌó45%¤âºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È²½¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤âÎ¾Î©¡£Ä¶¹âÂ®À©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢½Ö»þ¤ÎÅÅ°µÊÑÆ°¤äÄäÅÅ»þ¤Ë¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ICIÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂÎ°é´Û¡×¤È¡Ö¿ßË¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î»ÜÀß¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡Ê30.9kW¡Ë¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÅÅµ¤¤ò³Æ»ÜÀß¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¾¾êÅÅÎÏ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ÊÆâ¤ÎÃßÅÅÃÓ¤ä¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿BEV¾¦ÍÑ·Ú¥Ð¥ó¤ËÃù¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿¾ï»þ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¿ßË¼¤ÎÅÅÎÏ¥Ô¡¼¥¯¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CO2ºï¸º¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÒ³²»þ¤òÁÛÄê¤·¡¢·ÏÅýÅÅÎÏ¡ÊÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÅÅµ¤¡Ë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÃßÅÅÃÓ¤«¤é¤ÎÅÅÎÏ¤ÇÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤ëÂÎ°é´Û¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÚÂæ¤È¤·¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ø¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ö»þ¤ÎÄäÅÅ¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¹©¾ì¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê¥¯¥ë¥Þ¡Ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤ä¿Í¸ý¸º¾¯ÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¡ÖÆ°¤¯¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£