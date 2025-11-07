来年2月に開かれるミラノ・コルティナオリンピックへの出場を目指すカーリング男子の日本代表で北佐久郡・軽井沢町を拠点に活動する「SC軽井沢クラブ」が７日、地元で練習を公開しました。



12月に控えたオリンピックの世界最終予選を前に、軽井沢町で練習を公開したのはカーリング男子・日本代表の「SC軽井沢クラブ」です。



ミラノ・コルティナオリンピック、カーリング男子では「10」の出場枠のうち、すでに「8か国」が決まっています。





日本代表のSC軽井沢クラブは12月の世界最終予選で残り2枠を懸けて戦います。７日は、「ヒットアンドロール」と呼ばれる相手のストーンを弾き出し、さらに味方のストーンを有利な位置に止めるショットの練習に時間を割いていました。上田市出身 小泉聡 選手「オリンピックでの金メダルを目標として4年間チームでやってきたのでその思いをしっかりぶつけてカナダで優勝して帰ってきたいと思います」軽井沢町出身 胗澤李空 選手「特別プレッシャーというのを感じずに、決めるべき目の前の 一投をしっかり決めていって、最高のパフォーマンスを出すことに集中してやっていきたいと思います」カナダで開かれる世界最終予選、男子は現地時間の12月6日に「8か国」による予選がスタート。たった「2枠」しかないオリンピックの切符かけた戦いに臨みます！