「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２連覇を狙う北京五輪銅メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季自己ベストの７７・０５点で首位発進を決めた。２位サモデルキナ（カザフスタン）に９・３点差をつけた。青木祐奈（２３）＝ＭＦアカデミー＝が５６・７２点で９位、樋口新葉（２４）＝ノエビア＝が５３・１５点で１０位につけた。

坂本は今季初戦のフランス杯は２位。ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を狙う中で、ＳＰ「Ｔｉｍｅ Ｔｏ Ｓａｙ Ｇｏｏｄｂｙｅ」にのり、冒頭の３回転ルッツを軽やかに決めると、ダブルアクセル、３回転フリップ−３回転トーループも完璧に成功。雄大な音楽にのり、日本女子エースの滑りをみせた。演技を終えると、左拳を握りしめた。演技後は「現地入りしてから緊張感もあって、今日もなかなかの緊張感だったんですけど、自分らしい落ち着いた演技ができました。ジャンプは今日は全部安心出来ました」と、充実の表情。「毎度毎度緊張するので、緊張しない方法じゃなくて受け入れるように。逆に自分は緊張した方がいい演技できることが多いので、あ、緊張してるな、よしよし、と」と笑って振り返った。表現力などを示す３項目の演技構成点でも９点台を並べ「めちゃくちゃ嬉しいです。フランスでは何個か８点台だったので、成長かなと」とうなずいた。フリーに向けて「明日も集中して自分らしい滑りができれば」と見据えた。

今季限りで現役引退を表明しており、これが最後のＮＨＫ杯。４度目の優勝へ、まず好発進を決めた。