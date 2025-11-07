「今年ハマった2.5次元・俳優」ランキング！ 2位「宮世琉弥」、1位は？
Oshicocoは、InstagramフォロワーやLINE登録者を中心とした推し活層を対象に、2025年に夢中になった「推し」に関するインターネット調査を実施し、『推し・オブ・ザ・イヤー2025』の一環として結果を発表。調査は2025年10月1〜17日の期間で実施されました。
本記事では、舞台・ドラマ・映画などで注目された「2.5次元・俳優」部門において、2025年にファンを夢中にさせた推しランキングを紹介します。
2位は宮世琉弥さん。2019年に俳優デビューした注目の若手俳優です。芸名には「宮城から世界へ」という思いが込められているとのこと。
俳優として着実にキャリアを積み重ね、2020年『恋する母たち』（TBS系）、2022年『村井の恋』（TBS系）などのドラマに出演。また、2024年3月には映画『恋わずらいのエリー』で原菜乃華さんとダブル主演を務めるなど、活躍の幅を広げています。
1位に輝いたのは本田響矢さん。「男子高生ミスターコン2016」でグランプリを受賞し芸能界入りを果たしました。2017年に俳優デビューして以来、整ったルックスと磨かれた演技力で注目を集めています。
2023年にはドラマ『ジャックフロスト』で初主演を務め、2025年春のドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）で話題となったことをきっかけに、『王様のブランチ』（TBS系）へのレギュラー出演が決定するなど、活躍の場を広げている注目の若手俳優です。
(文:浦岡 ミコ)
