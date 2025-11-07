【ETVOS】限定マーブル「イチゴミルク」登場♡おうちで叶える極上ヘッドスパ

シリーズ累計出荷数95万個※1を突破したETVOS（エトヴォス）のリラクシングマッサージブラシから、特別なマーブルデザイン「イチゴミルク」が数量限定で登場♡甘くやさしいピンクマーブルが魅力のこのブラシは、頭皮をすっきりほぐしながら、まるでサロンのようなリラックスタイムを自宅で叶えます。かわいさと実用性を兼ね備えた、冬限定のプレミアムアイテムです♪

ETVOSの限定デザイン「イチゴミルク」で叶える癒し時間

ETVOSの人気アイテム、リラクシングマッサージブラシに限定色「イチゴミルク」が登場。

ミルクにストロベリーソースをとろりとかけたようなマーブルピンクが印象的で、ギフトにもぴったりなCosme Kitchen・Biople限定デザインです。外箱も上品な仕上がりで、自分へのご褒美にも最適。

※デザインの特性上、柄の出方には個体差があります。

「SENKA パーフェクトホイップ」がシナモロールと夢のコラボ♪限定パッケージをチェック

ETVOSマッサージブラシの魅力と使い方

ETVOSのリラクシングマッサージブラシは、洗浄とマッサージのW効果が魅力。洗い残しがちな部分もすっきり洗い上げ※2、頭皮のコリをほぐしてめぐりを整えます。

人間工学に基づく形状で握りやすく、シャンプー時の泡立ちもサポート。インバスでは深いクレンジング、アウトバスではリフレッシュケアに最適です。テレビを見ながらの“ながらマッサージ”にもぴったり♡

※1 2018年5月~2025年8月 ブラシキット・ヘアケアセットも含むリラクシングマッサージブラシの実績

※2 洗浄効果には個人差があります。

おうちでヘッドスパ♡心もほどける特別な時間を

リラクシングマッサージブラシ「イチゴミルク」は、頭皮ケアを手軽に続けたい方、リラックス習慣を取り入れたい方におすすめのアイテム。

ハードタイプの突起が心地よくツボを刺激し、眼精疲労や肩のコリにもアプローチします。

毎日のバスタイムやリラックスタイムを、やさしいピンクの癒しカラーで彩ってみませんか？冬だけの限定デザインをぜひチェックしてみてください♪