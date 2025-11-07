Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２３）が７日、都内で行われたアニメーション映画「トリツカレ男」の初日舞台あいさつに俳優・上白石萌歌（２５）、柿澤勇人（３８）らと登壇した。

なにかひとつのことに夢中になると、周囲が見えなくなる主人公・ジュゼッペ役の佐野は風船売りの仕事をするペチカに恋をする物語。関西にいる祖母が鑑賞してくれたと明かし「『まあちゃんのいろんな魅力を知ることができて、さらにまあちゃんにトリツカレタわよ』と１００点のコメントを、ばあばからもらった。この作品、間違いないと自負しています」と絶賛され喜び、舞台あいさつが全国配信もあり「ばあば見てるー」と手を振って呼びかけた。

最後のあいさつでは２３年の人生を振り返り「事務所に入って、アイドルにとりつかれて、夢中になって、メンバーと一緒に切磋琢磨（せっさたくま）して、去年デビューをさせていただいた」と感謝。その間、挫折も経験したといい「時にくじけそうになる瞬間も、もちろんいっぱいあるんです。グループを組む前とか辞めようと思っていた」と告白。「でもそういうことすらも、トリツカレること、夢中になること、必死になることって、無駄じゃなかったと思わせてくれる作品です」と自身の体験を交えて作品をＰＲした。