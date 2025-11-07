タイ国王、来週に中国を公式訪問へ

中国外交部の毛寧報道官は11月6日の定例記者会見で、習近平国家主席の招きに応じて、タイのワチラロンコン国王が11月13〜17日に中国を公式訪問すると発表しました。

毛報道官は、「ワチラロンコン国王の訪中期間中、習主席と李強総理とそれぞれ会談する予定だ。今回は中タイ両国の国交樹立以来、タイ国王として初の中国訪問だ」と説明し、「ワチラロンコン国王が初めての公式大国訪問先に中国を選ぶことは、双方が中タイ関係の発展を極めて重視していることを十分に示している」と述べました。

毛報道官はさらに、「中タイは親密な友好隣国であり、運命共同体でもある」と両国関係を高く評価した上で、「近年、両国指導者の戦略的リーダーシップの下で、中タイ関係はハイレベルの発展を維持しており、家族のように親しく付き合うことは国民の心に深く根付いている。今年は中タイ国交樹立50周年に当たり、『中タイ友好黄金の50年』でもあり、両国関係は新たな発展の機会を迎えている」と述べました。

毛報道官はまた、「今回の訪問を通じて、両国の伝統的な友好関係を生かし、政治的相互信頼を強化して互恵協力を深化させ、中タイ運命共同体の構築がより多くの実りある成果を収め、両国民により多くの恩恵をもたらし、地域の平和と安定、発展と繁栄に積極的な貢献をしていく」と期待を寄せました。（提供/CRI）