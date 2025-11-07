好きな「2025年秋ドラマ」ランキング！ 2位『ちょっとだけエスパー』を抑えた圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
各テレビ局で、秋ドラマとしてさまざまなジャンルの作品が放送中です。話題作が多く、いくつものドラマを見ている人もいるのではないでしょうか？
そこで、今回は「好きな2025年秋ドラマ」ランキングの結果をお届けします。
2位に選ばれたのは、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）です。主演を大泉洋さんが務める作品で、脚本は多くのヒット作を手掛ける野木亜紀子さんが担当。ヒロインは宮崎あおいさん（※崎はたつさき）が務め、ディーン・フジオカさん、北村匠海さん、岡田将生さんなどが出演しています。
ドラマは、会社をクビになりどん底の主人公・文太が“ちょっとだけエスパー”となり、特殊能力を手に入れ世界を救うストーリーです。コミカルな演出が楽しめる作品で、これまでにないジャパニーズ・ヒーロードラマとして話題に。第1話はTVerの再生数が200万回を突破するなど、大きな注目を集めています。
回答者からは、「キャスティングが合っているし、続きが気になる」（40代女性／埼玉県）、「完全でない超能力者が活躍するのが興味深いから」（50代男性／新潟県）、「SFが元々好きなのと、奇妙で不思議な世界観がこれからどんな展開になるのか予測できず、ワクワクして好きだと思った」（30代女性／岩手県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）です。夏帆さんと竹内涼真さんがダブル主演を務めるドラマで、谷口菜津子さんの同名漫画（ぶんか社）が原作。恋人ファーストだった山岸鮎美を夏帆さんが演じ、亭主関白で昭和的な思考を持つ海老原勝男を竹内さんが担当しています。
ドラマは、勝男からのプロポーズを鮎美が断るところからスタート。互いが「当たり前」だと思っていたことを見つめ直し、成長する姿が描かれているドラマです。モラハラ発言の多い勝男を竹内さんが完璧に演じ、放送のたびに大反響を集めています。第1話はTVerで再生数が600万回を突破するなど、秋ドラマで一番の話題作だといえそうです。
回答者からは、「原作を少し読んだことがあって、気になって見始めたら原作のいい所を残してうまく映像化しているなと思った」（30代女性／東京都）、「竹内涼真の演技がうまくて最初はイライラしつつも、徐々に主人公が成長していく様子がおもしろい」（30代女性／神奈川県）、「男女の役割、価値観など現代社会の核心をついたテーマだから、結末が興味深い」（60代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
