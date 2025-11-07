Image: 三浦一紀 - Genarated with ChatGPT 5o

Apple（アップル）が開発中、2026年発表と噂されている折りたたみiPhone。折りたたむ部分のスクリーンのヨレ・シワは一切許さないと厳しい姿勢で臨んでいると言われていますが、スクリーンへのこだわりはそれだけではないようです。

ネタ元のAndroid Authorityが、アナリストMax Weinbach氏のXポストを紹介しています。Weinbach氏は、JPモルガンの内部予想資料としてiPhoneスペックシートを公開。

その中で、2026年リリースモデルとして折りたたみiPhoneが並んでおり、セルフィーカメラ（フロントカメラ）は24MPと書かれています。しかも、ディスプレイ下に埋め込み式。

ディスプレイ下にセルフィーカメラを埋め込めば、画面のノッチはなくなります。シワもヨレもノッチもなく、閉じればコンパクトになる大きな画面。折りたたみiPhoneが目指すのは、真に美しいスクリーンの姿…。

期待はあがる一方です。

Source: Android Authority