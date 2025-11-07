「ルイ・ヴィトン」新作バッグ登場！ ジュエリーのようなチェーンが印象的な“カプシーヌ”など展開
「ルイ・ヴィトン」は、ブランドを代表するバッグ「アルマ」と「カプシーヌ」の新作を発売中だ。
【写真】ゴールドカラーの金具がすてき！ 「アルマ」の新作バッグも
■アイコニックな名品をアップデート
今回登場したのは、メゾンのモノグラム・アンプラント レザーを再解釈した「アルマ」と、ジュエリーを想わせるインフィニティ・チェーンが印象的な「カプシーヌ」の新作。
「アルマ BB」は、1934年のバッグ「スクワイア」に着想を得た構造的なシェイプに、メゾンならではのキーベルやパドロックをあしらったバッグ。洗練されたゴールドカラーの金具で仕上げられ、幅広いスタイルにマッチする。
加えて、たっぷりとしたサイズで、タブレットや普段の必需品、ノートも収納できる十分なスペースが魅力の「アルマ PM」も用意されている。
また「カプシーヌ」シリーズからは、インフィニティ・チェーンが目を引く「カプシーヌ MINI」、「カプシーヌ EW MINI」、「カプシーヌ BB」、「カプシーヌ MM」が勢ぞろい。ソレイユ技法によるサンバースト効果が加えられたLVイニシャルや、ガルバナイズド加工を施したバイカラーの金具など、ディテールにまでこだわりが詰まった華やかなラインナップだ。
