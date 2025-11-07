矢沢永吉、東京ドーム公演で会場限定のデジタルグッズ「LIVE CARD」販売決定 50周年記念デザイン＆AR機能も
矢沢永吉がソロデビュー50周年を記念して、11月8日、9日に開催する東京ドーム2Days公演『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』にて、スマートフォン向けデジタルグッズ「LIVE CARD」が販売されることが発表された。販売期間は8日午前10時から9日午後11時59分までで、東京ドーム周辺エリアでの位置情報をもとに限定購入が可能となる。
【画像多数】500機のドローンが描く！E.YAZAWAロゴや東京D公演発表
この「LIVE CARD」は、ライブ当日の日付と会場名がデザインされたデジタルカード。購入は専用サイトを通じて行われ、スマートフォンのGPS機能によって会場付近にいることが確認された場合のみ決済が可能となる仕組みが導入されている。
ラインナップは11月8日、9日それぞれの公演日付入りで全5種ずつ。価格は各1枚500円。絵柄はランダム封入で、デザインは両日共通、日付表記のみ異なる仕様。各公演で同一アカウントに限り、重複なしで複数購入できる。
同商品は、矢沢の1970年代〜2010年代の写真を使用したアクスタ風デザインとなっており、裏面は2020年代の写真で統一。さらに、アプリ「YOIN WALLET」と連携することで、デジタルアクスタとしてスマートフォン上に表示して記念撮影が楽しめるAR機能も搭載されている。
購入やコレクションは、特設サイトまたは「YOIN WALLET」アプリ上で行うことができ、アプリはiOS15.0以上、Android10.0以上に対応。なお、「LIVE CARD」は実物のカードではなく、スマートフォン専用のデジタルコンテンツとして提供される。
この「LIVE CARD」は、ライブ当日の日付と会場名がデザインされたデジタルカード。購入は専用サイトを通じて行われ、スマートフォンのGPS機能によって会場付近にいることが確認された場合のみ決済が可能となる仕組みが導入されている。
ラインナップは11月8日、9日それぞれの公演日付入りで全5種ずつ。価格は各1枚500円。絵柄はランダム封入で、デザインは両日共通、日付表記のみ異なる仕様。各公演で同一アカウントに限り、重複なしで複数購入できる。
同商品は、矢沢の1970年代〜2010年代の写真を使用したアクスタ風デザインとなっており、裏面は2020年代の写真で統一。さらに、アプリ「YOIN WALLET」と連携することで、デジタルアクスタとしてスマートフォン上に表示して記念撮影が楽しめるAR機能も搭載されている。
購入やコレクションは、特設サイトまたは「YOIN WALLET」アプリ上で行うことができ、アプリはiOS15.0以上、Android10.0以上に対応。なお、「LIVE CARD」は実物のカードではなく、スマートフォン専用のデジタルコンテンツとして提供される。