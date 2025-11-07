超特急・ハル、ライブリハ後にタクヤとシャトルラン「できそうなフロアだったので」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が7日、都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』公開初日舞台あいさつに登壇。ハルはライブリハ後にしていたことを明かした。
【集合カット】ぎゅっと集まり笑顔！キュートな超特急
イベントでは、ライブ裏での出来事をフリップに記入することに。ハルは小さな字でびっしりと「実はリハ終わりに僕とタクヤくんで体力が尽きる前20メートルシャトルランをしていました」と書き、そのまま読み上げた。
観客が驚く中、タクヤは「学生以来、シャトルランをやったことがなく、シャトルランができそうなフロアだったので。ちょっとやってみようと思って、やらせていただきました」と説明し、「楽しかったです」と声を弾ませた。
本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
【集合カット】ぎゅっと集まり笑顔！キュートな超特急
イベントでは、ライブ裏での出来事をフリップに記入することに。ハルは小さな字でびっしりと「実はリハ終わりに僕とタクヤくんで体力が尽きる前20メートルシャトルランをしていました」と書き、そのまま読み上げた。
本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。