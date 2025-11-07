鉄おりにかみつき大暴れ“凶暴クマ”に関東でも戦々恐々…「早く冬眠してほしい」児童・生徒にクマ鈴配布する自治体も
秋田・湯沢市で撮影された、鉄のおりを大きな牙でかみ切ろうとするクマ。
雄勝猟友会の猟師：
ドンドン（クマが）向かってくる。すごい、もう人が右行けば右へ、左行けば左へ。ドンドンぶつかってきて、鉄骨だがかみついて、歯もボロボロになってしまっていたが、鉄筋の周りも折れてるのが1カ所あったし、これまでにないくらいに凶暴になっていた。
檻の中で大暴れしていたのはメスのツキノワグマ。
その大きさは、体長は1m35cm、体重は150kgです。
雄勝猟友会の猟師：
太ってる。もうすごいパンパン。手足もパンパン、肥えてるクマ。（Q.凶作でエサがないのになぜ太る？）やっぱり食べてるんでしょう。里に下りてきて。柿、栗は栽培している人もいるので、木に登ってバリバリバリバリ、ほとんどの木やられたから。
全国で相次ぐクマ被害。
これまでに死亡した人の数は、過去最多の13人にも上ります。
その闘争本能は、これまでの常識とは違っているといいます。
雄勝猟友会の猟師：
前は人から離れていくけど、今回は違う。（人に）向かってくる。今までとは全然違う。かなり危険。今年のクマは特に。
こちらの猟友会によると、2024年度の駆除は4頭。
一方で2025年度は、11月6日までにすでに39頭を駆除したといいます。
関東でもクマへの備えが始まっています。
栃木・佐野市内にある小学校で準備されていたのは「クマよけ鈴」。
佐野市では、クマの目撃情報が6日時点で30件と年間件数の過去最多を更新しました。
市は、緊急のクマ被害防止対策として、市内の小中学校などに「クマよけ鈴」1500個を配布することを決めました。
受け取った児童が早速、「クマよけ鈴」をランドセルにつけ歩いてみると、教室中に鈴の音が響き渡りました。
クマを目撃したことがあるという児童は「本当にめっちゃでっかくて、犬ではないぐらい。なんか黒いっていうか、めっちゃすごかった。家の近くで見て、前も鈴もらったが、今回もまたもらって、ちょっと安心できるかなって感じ」と話しました。
こうした中、「クマよけ鈴」を作る鹿沼市の製造所では注文が急増。対応に追われていました。
テーブルの上に新聞紙を広げて行われていたのは「クマよけ鈴」の組み立て作業です。
大森鋳造所・大森貴弘さん：
これ組み立てがかなり時間がかかるので、先月は5000個ぐらい出荷した。（Q.去年と比べて）2倍以上。
一番の自慢は、その澄んだ音色。さらに…。
大森鋳造所・大森貴弘さん：
音が必要ではない時には、ネジを緩めると音が止まる。消音機能を持たせている。
この消音機能が評判となり、注文が急増。
「クマよけ鈴」の生産が追いつかず、近所の主婦にも作業を手伝ってもらっているといいます。
大森鋳造所・大森貴弘さん：
2〜3日前にも、ここから車で5分の所に出没したと。このクマ鈴によって、クマとの共存が図れればなと思いながら製造している。
午前6時ごろの秋田・仙北市の映像では、大人のクマと子グマの2頭が河川敷で何かを探すように歩き回っています。
撮影者によると、この周辺で2025年は4回ほどクマを見かけていて、餌を探しているように見えたということです。
宮城・川崎町では、走行中の車にクマが衝突。
運転手の男性にけがはありませんでした。
男性は「自分が通っている道で（クマが）現れるなんて考えてもいなかった」と話しました。
一方、7日朝、山形・米沢市にある滑川温泉の旅館にクマが侵入しました。
激しく破れた障子。階段や床も破壊されています。
7日午前7時半ごろ、冬季休業中の滑川温泉福島屋から「旅館の1階にクマが居座っている」と警察に通報が入りました。
旅館の経営者は、6日夜からクマが周辺で目撃されていて、侵入に警戒を強めていました。
滑川温泉福島屋・笹木和夫社長：
うちに寄って来て、壁をバリバリと爪で（外から）ひっかいたりしてたから、中からバリケードを築いて（クマが）入れないように努力してたんですけど、かなり怖かったです。早く冬眠してもらいたい。