立冬 伊佐盆地に雲海と川霧 奄美大島は25度超の夏日「まだ泳げる」鹿児島
11月7日は二十四節気のひとつ「立冬」。暦の上ではきょう7日から冬です。伊佐市大口では、朝の冷え込みで幻想的な風景が見られました。一方、奄美は夏日で海水浴です。
伊佐市大口の7日朝の最低気温は6.1度。6日より3度ほど低くなりました。
大口盆地は、雲海に包まれました。また冷え込みの影響で、盆地を流れる川内川からも、霧がわき上がり、幻想的な風景となりました。
農家は冬支度が始まっていました。
焼酎に使うサツマイモを栽培している西榮一郎さん（67）と妻・律子さん（65）です。種イモを収穫していました。
（西榮一郎さん）「霜が降りる前のひんやりとした寒さだった」
寒さに備えてビニールハウスの中に長さ7メートルの穴を掘り、その中にイモを敷き詰めていきます。そして、もみ殻をまいて保温します。
伊佐の厳しい冬を越して来年2月に取り出し、発芽させるそうです。
一方、奄美市笠利町では最高気温が26.5度の夏日となり、観光客がウエットスーツを着けて、シュノーケリングを楽しんでいました。
（観光客）「ウミガメも見られて最高。きれいでした」 「あたたかくて冷たくなかった。まだまだ泳げそう」
奄美市では、あす8日も最高気温が27度まで上がる予想となっています。
